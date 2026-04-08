Тест: Кем работали герои в советских фильмах? Вспомнить все 7 профессий смогут только 10% зрителей

В советском кино профессия героя часто была не просто строчкой в паспорте, а ключом к его характеру, поступкам и даже всему сюжету. Но время идёт, яркие роли затмевают детали. Мы помним лицо, голос, знаменитую реплику — а сходу сказать, кем именно трудился тот самый персонаж, задача со звёздочкой. В этом тесте мы собрали 7 легендарных героев, чьи профессии, казалось бы, знают все. Однако практика показывает: уже на третьем вопросе даже заядлые киноманы начинают сомневаться. Готовы проверить свою память и заодно удивиться, кто из любимых героев оказался совсем неожиданным специалистом?