Счёт овец не поможет: Причины ночных пробуждений и техника «4-7-8» для засыпания

Внезапное пробуждение среди ночи — знакомая многим проблема. Кандидат медицинских наук, автор книги «Энциклопедия здоровья» Александр Шишонин объяснил Life.ru, почему это происходит и как вернуться в состояние сна без долгих часов ворочания в постели.

Когда мы резко просыпаемся посреди ночи, мозг переходит в состояние бодрствования, и это активирует ретикулярную активирующую систему. В это время мозг сканирует обстановку на наличие опасности, пока уровень аденозина не восстановится. Стоит отметить, что редкие пробуждения не опасны, но, если расстройство длится долго — это повод обратиться к специалисту. К таким ночным пробуждениям приводит нехватка кислорода. Сейчас стресс «социальный» — от новостей, работы. Вечером вся нагрузка выплескивается, мешая глубокому сну. Рекомендую умеренную физическую нагрузку — она снижает кортизол и улучшает сон. Биохимические циклы, циркадные ритмы подчиняются положению планет, как выясняется из работ Симона Эльевича Шнуля. Засыпание затрудняют курение, алкоголь, чай и кофе, избыток витамина В12, некоторые лекарства. Александр Шишонин Кандидат медицинских наук, автор книги «Энциклопедия здоровья»

Основными виновниками ночных пробуждений эксперт называет дефициты витаминов и минералов (недостаток витаминов группы B, магния, железа или витамина D), хронические заболевания — нарушения дыхания (синдром обструктивного апноэ сна), неврологические проблемы (синдром беспокойных ног (RLS), парестезии, невропатии), сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, гипертония, стенокардия), гормональные нарушения (заболевания щитовидной железы, надпочечников, диабет), а также артрит, изжогу, мигрень.

Гомеостатический механизм накапливается целый день и усиливает потребность во сне, а циркадные ритмы регулируют смену дня и ночи. За их работу отвечает супрахиазматическое ядро гипоталамуса, реагирующее на свет, поступающий через сетчатку глаза.

«Не пытайтесь «переключить» мозг насильно. Выберите мягкий ритуал: встаньте и подвигайтесь — сделайте простую гимнастику, поприседайте или походите. Выпейте воды — стакан тёплой воды восстановит баланс и успокоит нервную систему. Запишите мысли — возьмите блокнот и 3–5 минут пишите всё подряд без цензуры и структуры», — советует специалист.

Из дыхательных упражнений он рекомендует технику 4-7-8: вдох через нос на 4 секунды, задержка на 7 секунд, выдох через рот на 8 секунд, повторить 4–8 циклов. Также помогает дыхание через ноздри: закройте правую ноздрю пальцем, вдохните через левую на 4 сек.; закройте левую, выдохните через правую на 6 сек. Чередуйте 5–10 раз.

Короткие медитации: • Прогрессивная мышечная релаксация: лёжа, напрягите мышцы стоп на 5 секунд, затем расслабьте; двигайтесь вверх по телу. • Аффирмации: повторяйте мысленно 10–20 раз: «Моё тело тяжелеет, дыхание становится спокойным, я засыпаю легко и глубоко». Визуализируйте, как волны тепла разливаются по телу.

По словам собеседника Life.ru, чаи из валерианы, ромашки или мелиссы снижают тревогу и успокаивают. Эти методы работают лучше в приглушённом свете и тихой обстановке. При частых ночных пробуждениях и трудностях с засыпанием лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы не упустить время.

«Хороший сон — не роскошь и не слабость, а одна из основ нормального физического и психического состояния», — резюмирует врач.

Тем временем, после передышки Солнце снова выходит на охоту, и ближайшие дни станут настоящим испытанием для метеозависимых. Головные боли, скачки давления, бессонница. Когда графики ИКИ РАН окрасятся в красный и какой силы ждать магнитную бурю — в материале Life.ru.