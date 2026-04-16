Магнитные бури 16–19 апреля: Надвигается затяжной фронт сильных геоштормов. Как выжить под атакой Солнца? Оглавление Прогноз магнитных бурь на 16, 17, 18, 19 апреля 2026 Что делать во время сильной магнитной бури Тишина закончилась. После передышки Солнце снова выходит на охоту, и ближайшие дни станут настоящим испытанием для метеозависимых. Головные боли, скачки давления, бессонница. Когда графики ИКИ РАН окрасятся в красный и какой силы ждать магнитную бурю. 16 апреля, 09:22 Магнитные бури: графики xras.ru на 16, 17, 18, 19 апреля 2026 года. Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни: даты уже известны. Обложка © Chat GPT / Карина Морозова

Ещё вчера всё выглядело относительно спокойно. Магнитное поле Земли держалось в зелёной зоне, и казалось, что штиль Солнца продлится гораздо дольше. Но это ощущение спокойствия оказалось обманчивым. Космос редко предупреждает заранее, и если уж начинает играть, то делает это резко.

Сейчас как раз тот самый момент, когда спокойствие начинает трескаться. По данным учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, впереди нас ждёт резкое и ощутимое нарастание геомагнитной активности. Причём не на один день, а надвигается затяжной фронт. Как сказали бы в народе, даст ложкой по лбу. И если вы обычно плохо реагируете на магнитные бури, то лучше заранее понять, в какие именно дни придётся тяжелее всего. Дальше будет только напряжённее.

Прогноз магнитных бурь на 16, 17, 18, 19 апреля 2026

Официальный график магнитных бурь на 16, 17, 18, 19 апреля 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

16 апреля ещё выглядит как обманчиво спокойный старт. Геомагнитный индекс держится на уровне Kp 2 — это слабые возмущения, которые большинство людей даже не замечает. Вероятность бури — всего около 7%, при этом почти 70% времени магнитосфера остаётся спокойной. Но именно в такие дни часто закладывается начало будущих скачков: организм может уже чувствовать, что что-то идёт не так.

17 апреля становится переломным моментом. Днём всё ещё относительно тихо, но ближе к вечеру ситуация резко меняется: графики показывают скачок до Kp 6 — это уже сильная геомагнитная буря. И вероятность её развития — около 85%. Это тот самый вечер, когда у метеозависимых начинает ломить виски, падает концентрация и появляется странная усталость без причины.

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 16–19 апреля 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

18 апреля — пик всей этой истории. С самого утра магнитосфера уходит в красную зону и держится там почти весь день. Уровень Kp 6 сменяется на 5, но это всё ещё буря, причём довольно тяжёлая по ощущениям. Вероятность достигает 90% — почти гарантированный удар. Именно в такие дни чаще всего фиксируют жалобы на давление, головокружение и скачки настроения. Организм буквально работает на износ, пытаясь адаптироваться к внешним колебаниям.

Какой силы будет магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 16–22 апреля 2026 года. Фото © Time-In.ru

С 19 по 22 апреля буря не отпустит! Согласно данным другой метеостанции, магнитные бури войдут в плотный фронт с 18 апреля и не отпустят до 22 апреля. То есть под давлением солнечной активности метеозависимые пробудут целых четыре дня без перерыва! Выглядит как настоящее испытание на прочность, к которому следует заранее подготовиться.

Что делать во время сильной магнитной бури

Эти дни — классический пример того, как магнитные бури не приходят внезапно одним ударом, а накрывают волной: сначала тихо, потом резко, а затем долго отпускают. Самое тяжёлое — это не только пик, но и растянутое воздействие, когда организм не успевает восстановиться.

Памятка, как вести себя во время сильной магнитной бури: Соблюдайте режим сна и отдыха. Спите не менее 7–8 часов. Магнитные бури влияют на выработку мелатонина и работу нервной системы, поэтому полноценный сон помогает организму восстановиться и снизить реакцию на геоудары.

Пейте больше чистой воды. В период бурь кровь может слегка густеть, особенно у метеочувствительных людей. Вода улучшает реологию крови, снижая риск тромбообразования и головных болей.

Держите под рукой аптечку. Если у вас гипертония, мигрень или ВСД — держите прописанные врачом средства наготове. В дни бурь скачки давления случаются чаще.

Не пейте алкоголь и энергетики. Алкоголь расширяет, а затем резко сужает сосуды, что накладывается на природные колебания геомагнитного поля. Результат — сильная головная боль, тахикардия, слабость. Энергетики перевозбуждают нервную систему.

Не игнорируйте головную боль. Терпеть боль при магнитной буре вредно: она запускает стресс-реакцию и поднимает давление ещё выше. Если болит голова — выпейте разрешённое врачом средство (парацетамол, ибупрофен или спазмолитик).

Если вы метеозависимы, избежать реакции на магнитную бурю полностью вряд ли получится. Но можно хотя бы не усиливать удар: больше отдыха, меньше стресса, нормальный сон и внимательность к своему состоянию. Сейчас это не просто советы, а необходимость. Солнце уже сделало свой ход. Теперь очередь за вами — пережить эти дни максимально спокойно.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова