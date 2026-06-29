Один глоток воды — и отпуск сорван: какие опасные инфекции можно подхватить в водоёме

Летом водоём быстро превращается в главный пункт спасения от жары: зашёл по колено, окунулся, стало легче. Но в непроверенных или неразрешённых для купания местах вода может быть очень опасной, даже если на поверхности не плавает мусор, пена и отсутствует странный запах. Особенно если это стоячий пруд, дикий пляж, место рядом с ливнёвкой, пастбищем, свалкой или большим скоплением людей. Разбираем, какие инфекции можно подхватить во время купания и когда лучше не проверять организм на прочность.

Кишечные инфекции: когда один случайный глоток портит весь отпуск

Кишечные инфекции после купания в грязной воде. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Самый простой путь заражения — проглотить воду. Вместе с ней в организм могут попасть кишечная палочка, сальмонеллы, шигеллы, кампилобактерии и другие микроорганизмы. На пляже это часто звучит как мелочь: «Ну хлебнул немного, ничего страшного». Но потом начинаются боль в животе, тошнота, рвота, температура и диарея. Особенно рискуют дети: они чаще ныряют, играют у берега и глотают воду незаметно для взрослых.

Водоём может стать рассадником вирусов, если туда попали сточные воды или если рядом купаются люди с кишечной инфекцией. Норовирус и ротавирус часто дают резкое расстройство желудка, слабость, рвоту и температуру. Энтеровирусы могут ударить не только по кишечнику: иногда появляются боль в горле, сыпь, конъюнктивит, головная боль. Главная проблема в том, что по внешнему виду воды вирусы не видно вообще.

Гепатит А и Е: редкий, но неприятный риск грязной воды

Гепатит А и Е через загрязнённую воду. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Вирусные гепатиты А и Е тоже могут передаваться через воду, если она загрязнена фекалиями. И это не тот случай, когда человек заболевает через пять минут после купания. Симптомы могут появиться позже: слабость, тошнота, потеря аппетита, боль в животе, потемнение мочи, желтизна кожи и глаз. Риск выше там, где нет нормальной санитарной проверки, рядом с водоёмом ходит скот, сливаются нечистоты или люди устраивают «дикий курорт» без туалетов.

Лямблии и криптоспоридии: паразиты, которые любят воду

Некоторые паразиты хорошо переносят водную среду и попадают в организм при заглатывании. Лямблии и криптоспоридии могут вызвать длительную диарею, вздутие, спазмы, слабость и обезвоживание. Для здорового взрослого это уже неприятный сценарий, а для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом — серьёзная проблема. Поэтому правило «не глотать воду» звучит скучно, но всегда работает.

Лептоспироз: болезнь, которую приносят крысы и животные

Лептоспироз в тёплых стоячих водоёмах. Фото © ТАСС / Олег Елков

Лептоспиры попадают в воду с мочой заражённых животных, чаще грызунов, собак, скота и диких зверей. Человек может заразиться не только при заглатывании воды, но и через царапины, ранки, попадании заражённой воды на слизистые глаз, носа или рта. Начинается всё как сильная простуда, человек испытывает следующие симптомы: высокая температура, головная боль, озноб, боль в мышцах, тошнота. В тяжёлых случаях страдают почки, печень, лёгкие и нервная система. Особенно опасны тёплые стоячие водоёмы после дождей и паводков.

Церкариоз, или зуд купальщика: когда кожа начинает гореть после пляжа

Церкариоз вызывают личинки паразитов, которые обычно живут в водоплавающих птицах и моллюсках. Для человека они не становятся полноценной инфекцией, но вызывают сильную аллергическую реакцию на коже. После купания появляются зуд, красные точки, волдыри, жжение. Часто это случается в мелкой прогретой воде, где много уток и водной растительности. Дети рискуют больше, потому что дольше сидят у берега и играют на мелководье.

Отит и конъюнктивит: когда вода попала куда не надо

Отит и конъюнктивит после купания. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Даже если человек ничего не проглотил, неприятности всё равно возможны. Вода может попасть в уши и глаза, а вместе с ней бактерии и раздражающие вещества. Так появляются наружный отит, боль в ухе, заложенность, зуд, выделения, покраснение глаз, слезотечение и гнойный конъюнктивит. Особенно часто это происходит после купания в мутной воде, в переполненных местах или там, где рядом плавают собаки. После пляжа лучше промыть лицо чистой водой и не тереть глаза грязными руками.

Кожные бактериальные инфекции: опасность для царапин и мозолей

Любая ранка после бритья, мозоль, трещина на пятке или расчёсанный укус комара превращают кожу в открытую дверь для всякой дряни из воды. Через неё могут попасть бактерии, которые вызовут воспаление, нагноение, фурункулы и болезненные покраснения. Если после купания ранка стала горячей, опухла, начала пульсировать или из неё появились выделения, это уже не «само пройдёт». В грязный водоём лучше вообще не заходить с повреждениями кожи.

Грибковые инфекции: чаще виновата не вода, а мокрая среда вокруг неё

Грибок после пляжа и мокрой обуви. Фото © Shutterstock / FOTOOM / Prostock-studio

Сам водоём не главный источник грибка, но пляж создаёт для него отличные условия: влажные ноги, мокрый купальник, общие настилы, душевые, раздевалки, чужие полотенца. Так можно получить грибок стоп, раздражение в паховой зоне или обострение уже знакомой проблемы. После купания лучше переодеться в сухое, вытереть ноги, не ходить босиком по общественным душевым и не пользоваться чужими тапками. Никакой романтики, зато меньше зуда.

Амёба Naegleria fowleri: редкий риск тёплой пресной воды

Это редкая, но очень опасная история. Naegleria fowleri живёт в тёплой пресной воде и может вызвать тяжёлое поражение мозга, если вода попадёт глубоко в нос. Заразиться через питьё такой воды нельзя: опасен именно путь через нос при нырянии, прыжках и играх на мелководье. Паниковать не нужно, случаи крайне редкие. Но в жару лучше не нырять с головой в тёплых стоячих водоёмах, не поднимать ил со дна и использовать зажим для носа, если купание без нырков невозможно.

Синезелёные водоросли: это не инфекция, но отравиться можно серьёзно

Цветение воды и токсины цианобактерий. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Если вода цветёт, пахнет болотом, покрыта зелёной плёнкой, пеной или похожа на краску, купаться нельзя. Сине-зелёные водоросли, точнее цианобактерии, могут выделять токсины. После контакта появляются сыпь, раздражение глаз и горла, кашель, головная боль, тошнота, рвота, диарея и слабость. Особенно опасно, если такую воду глотают дети или из неё пьют собаки. Тут правило железное: увидели зелёную кашу на поверхности — разворачиваемся и выходим из воды как можно скорее. Больше не купаемся в этом месте.

Когда после купания нужно обратиться к врачу

Когда идти к врачу после купания. Фото © Life.ru

Не каждый зуд после пляжа означает катастрофу, но есть симптомы, которые нельзя терпеть. Срочно нужна медицинская помощь, если после купания появились высокая температура, сильная диарея, кровь в стуле, многократная рвота, признаки обезвоживания, желтизна кожи, сильная боль в ухе, гной из глаз, спутанность сознания, судороги или резкая головная боль после ныряния. Детей, беременных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом лучше показывать врачу раньше, без ожидания «до завтра».

Главный способ не подхватить инфекцию в водоёме звучит скучно, зато надёжно: купаться только там, где это официально разрешено. Не стоит заходить в воду после сильного дождя, рядом с трубами, в местах с неприятным запахом, цветением, мёртвой рыбой, утками у берега и табличкой «Купание запрещено». А если вы как раз выбираете пляж, Life.ru уже рассказывал, где можно купаться летом 2026 года в Москве и Петербурге и почему статус зоны отдыха лучше проверять перед поездкой.