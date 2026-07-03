Тамара Глоба предсказала передел мира в июле 2026 года: что случится в первую очередь и кого накроет сильнее?

Июль 2026 года проходит под знаком Рака, а значит, миром управляет не солнце, а Луна — тихая хозяйка ночи и хранительница внутреннего мира. Астролог Тамара Глоба уверена: несмотря на всю сентиментальность этого знака зодиака, месяц окажется одним из самых напряжённых в году. Ровно на середине 2026-го случатся события, которые могут перекроить карту мира: рухнут старые союзы, а на их месте появятся новые. Разбуянится и сама природа: магнитные бури, наводнения и подземные толчки напомнят человеку, кто здесь главный. Мы изучили прогноз Тамары Глобы и разобрались, чего ждать от июля в политике, отношениях и повседневной жизни.

Рак с панцирем: почему июль 2026 пройдёт под знаком спрятанных чувств

Прогноз астролога на июль 2026: политика, стихии и отношения. Фото © Life.ru

Луна отвечает за эмоции, дом, семью и всё, что человек прячет от посторонних глаз. Именно поэтому знак зодиака Рак традиционно изображают с панцирем: снаружи твёрдая защита, а внутри ранимая и очень чувствительная суть. Каждый его представитель прячет свои переживания настолько глубоко, что заглянуть в его внутренний мир способны единицы.

Для людей этого знака зодиака огромное значение имеют корни, детство и семейные традиции. Неудивительно, что июль 2026 года, как рассказывает Тамара Глоба, многих потянет в родные края, к старым домам и родителям. Астролог Глоба напрямую связывает знак зодиака Рак с темой родины и семьи: по её словам, такие люди часто становятся настоящими патриотами и бережно передают традиции предков собственным детям. В июле 2026 года это качество проснётся не только у Раков по гороскопу, но и у всех, кто вдруг соскучится по дому.

Переломная середина года: что изменит расстановку сил в мире

Июль 2026 года выпадает точно на экватор календаря, и, по словам Глобы, случайностью это не назовёшь. Астролог считает месяц крайне важным именно потому, что он приходится на середину года: сейчас произойдут события, способные полностью поменять мировую расстановку сил.

Речь идёт не только о политике: перемены затронут военные союзы, науку, культуру и медицину. Тамара Глоба в своём гороскопе на июль 2026 года подчёркивает, что старые договорённости начнут трещать по швам уже в первой половине месяца, а взамен появятся десятки новых альянсов. По сути, июль станет точкой отсчёта для целого нового года мировой политики.

Первая декада июля: стихия выйдет из-под контроля

Стихийные бедствия в июле 2026 года: предупреждение Тамары Глобы. Фото © ТАСС / EPA

Если политика будет бурлить весь месяц, то природа выберет для протеста конкретные даты. Первая декада июля 2026 года, по прогнозу Глобы, окажется временем, когда огонь, вода и воздух буквально выйдут из берегов: астролог напрямую предупреждает о бурях, землетрясениях, наводнениях и извержениях вулканов в этот период.

«Природа словно бушует и напоминает о себе», — добавляет Глоба. И продолжает, говоря, что тема экологии ещё не раз всплывёт и ближе к концу года. Заодно в начале июля 2026 года откроются новые возможности для творчества, науки и всего, что связано с будущими поколениями: от детских проектов до образовательных инициатив.

Вторая половина месяца: миграция и передел политической карты

После середины июля напряжение не спадёт, а сменит направление. Тамара Глоба говорит о начале длинного цикла перемен, который растянется на весь следующий год: кардинальные политические сдвиги во второй половине месяца станут лишь первым звонком.

По словам астролога, это будет время активных перемещений, миграций и поисков лучшего места для жизни. Люди начнут пересматривать прежние договорённости и планы, а кто-то всерьёз задумается о переезде. Хорошая новость в том, что с середины и до конца третьей декады июля 2026 года откроются новые возможности, которые помогут закрепить перемены на устойчивой почве.

Личная жизнь в июле 2026: браки, чувства и техника на грани сбоя

Гороскоп июля 2026 года: личная жизнь, политика и природные катаклизмы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

На фоне мировых потрясений личная жизнь тоже не останется в тени. Июль 2026 года подходит для официального оформления отношений, но легко пройти этот месяц без потрясений вряд ли получится: Глоба напрямую предупреждает о кардинальных переменах в паре, особенно в начале и в конце месяца.

Отдельного внимания заслуживает техника. Астролог Глоба отмечает, что июль 2026 года окажется непростым для связи, энергоснабжения и топливной сферы, поэтому лишний раз стоит проверить резервные варианты перед поездкой или важным звонком.

Дни июля 2026, на которые стоит обратить особое внимание

Опасные дни июля 2026 года: какие даты назвала Тамара Глоба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Тамара Глоба выделяет в июле 2026 года конкретные даты, когда лучше действовать осторожнее и не принимать поспешных решений. Это 1, 3 (вечер), 7, 11, 13, 20, 22, 23 (первая половина), 25, 26 (первая половина) и 29 июля. В эти дни не стоит форсировать конфликты, подписывать важные документы на эмоциях или пускаться в рискованные поездки. И не забывайте про лунный календарь, если планируете в июле 2026 года сходить в салон красоты или к косметологу! Обострённые даты не гарантируют беду, но подсвечивают слабые места месяца: там, где и так тонко, легче порваться. Лучше перенести сложный разговор или крупную покупку на день-два и присмотреться к своему состоянию внимательнее обычного.

Июль 2026 года, если верить Тамаре Глобе, получится месяцем большой пересборки: рухнут одни союзы, родятся другие, а стихия и политика напомнят о хрупкости привычного порядка. При этом месяц Рака оставляет человеку и тёплую сторону: тягу к дому, семье и настоящим ценностям. Возможно, именно это станет опорой, пока мир меняет расстановку сил. А если хотите свериться со всеми датами месяца заранее, Life.ru уже составил полный календарь того, какие праздники и памятные даты отмечают в июле 2026 года.