Не вставал с дивана, профукала имение и боялся жить: 5 самых ленивых героев русской классики

Не всем героям русской классики были по душе великие цели, рискованные поступки и борьба с обстоятельствами. Некоторые предпочитали ничего не менять, годами откладывали решения, строили бесплодные мечты или просто лежали на диване, пока жизнь проходила мимо. И порой именно такие персонажи оказывались более близкими и родными читателю, чем великие бунтари и романтики. В День русской лени Life.ru собрал пятёрку главных бездельников отечественной литературы, в слабостях которых люди узнают самих себя.

Илья Обломов — человек, который даже с дивана вставал с трудом

Что такое обломовщина и почему Обломов ничего не хотел делать. Фото © Wikipedia / Mos.ru

Разумеется, открыть этот список мог только он — Илья Ильич Обломов из одноимённого романа Ивана Гончарова. Не просто ленивый человек, а настоящий символ бездействия. Его фамилия породила отдельное понятие — «обломовщина», в чём часто упрекают учителя литературы учеников-бездельников.

Напомним, что в начале романа Обломов днями лежит дома. У него, разумеется, есть дела: нужно разобраться с проблемами в имении, ответить на письма, переехать из квартиры, наконец просто встать. Но между мыслью и действием у Ильи Ильича словно существует непреодолимая пропасть. Даже энергичный Андрей Штольц, его близкий друг, не способен окончательно изменить Обломова. Хотя попыток было много.

И всё же называть Обломова обычным лентяем было бы несправедливо. Мужчина умён, добр, способен любить и прекрасно понимает собственную слабость. Просто реальная жизнь кажется ему слишком шумной, суетливой и жестокой. В детстве за Обломова всё делали другие, а потому взрослым он оказался совершенно не приспособлен к жизни. Илья Ильич мечтает о тихом идеальном мире, где не нужно торопиться, доказывать и добиваться. И постепенно диван становится для него убежищем от самой жизни.

Любовь Раневская — потеряла вишнёвый сад, потому что ничего не хотела решать

Лень и бездействие Любови Раневской в пьесе Чехова «Вишнёвый сад». Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко

На первый взгляд, Раневскую из чеховского «Вишнёвого сада» трудно назвать лентяйкой. Она эмоциональна, много говорит, страдает, любит, вспоминает прошлое и переживает за родовое имение. Но её главная проблема именно в том, что все эти бурные чувства никак не превращаются в поступки.

Раневская разорена, её имение выставлено на торги за долги, а вишнёвый сад вот-вот будет потерян. Купец Лопахин снова и снова предлагает вполне конкретный план спасения: разделить землю на участки и сдавать их дачникам. Но для этого придётся вырубить сад, а значит — признать, что прежняя жизнь закончилась. На такой шаг Любовь Раневская не способна. Она продолжает сорить деньгами, устраивает бал буквально в день торгов и словно надеется, что проблема каким-то чудом исчезнет сама. Но не исчезает. Имение покупает Лопахин.

Лень Раневской — не физическая, как у Обломова. Это нежелание смотреть реальности в лицо. Героиня «Вишнёвого сада» отчаянно держится за воспоминания и прошлое, но не делает ничего, чтобы построить будущее. И в этом, пожалуй, её главная трагедия: Раневская слишком любит вишнёвый сад, чтобы изменить его, и слишком бездеятельна, чтобы его спасти.

Манилов — мечтал так много, что на реальные дела времени уже не оставалось

Манилов из «Мёртвых душ» как символ бесплодной мечтательности. Фото © Wikipedia / Пётр Михайлович Боклевский

У помещика Манилова из «Мёртвых душ» совсем другая разновидность лени — приятная, сладкая и мечтательная. Он не лежит целыми днями в халате и не выглядит совершенно опустившимся человеком. Напротив, помещик вежлив, обходителен, доброжелателен и любит красивые разговоры. Вот только никакой пользы от всего этого нет.

Он может часами фантазировать о мосте через пруд с торговыми лавками, о подземном ходе от дома и о других грандиозных улучшениях своего имения. Но дальше мечтаний дело никогда не продвигается. Хозяйство запущено, крестьянами занимаются другие, а книга, которую Манилов когда-то начал читать, годами остаётся открытой на одной и той же странице.

Даже Гоголь подчёркивает бесплодность его размышлений: Манилов постоянно думает, как поступить, но в итоге не делает ничего. Сейчас такие люди в Новый год составляют большой список планов, покупают красивые ежедневники, смотрят кучу роликов о продуктивности и устают от самой подготовки к свершению планов. В отличие от карикатурного лентяя, помещик Манилов искренне считает себя человеком глубоким и деятельным. Просто вся его энергия расходуется внутри головы.

Господин Простаков — передал жене право решать абсолютно всё

Простаков из комедии «Недоросль»: бездействие и отсутствие собственного мнения. Фото © Фильм «Недоросль», режиссёры Виталий Иванов, Владимир Семаков, сценарист Денис Фонвизин

В комедии Дениса Фонвизина «Недоросль» куда чаще вспоминают властную госпожу Простакову и её избалованного сына Митрофанушку. Но заслуженное место среди самых бездеятельных героев занимает и глава семейства — господин Простаков. Правда, главой его можно назвать лишь формально. Этот мягкий и безвольный мужчина настолько привык подчиняться жене, что практически перестал иметь собственное мнение. Терентий Простаков боится ей возражать, во всём с ней соглашается и предпочитает не вмешиваться даже тогда, когда ситуация явно требует его участия.

Перед нами особый вид лени — безответственность и инфантилизм. Простакову проще позволить жене командовать домом, слугами, сыном и им самим, чем хотя бы раз проявить характер. Конечно, в отличие от Обломова, он не проводит всю жизнь на диване. Но внутреннее бездействие господина Простакова едва ли меньше: он добровольно отказывается быть самостоятельным человеком и словно растворяется рядом с более сильной женой.

Беликов — ничего не делал, потому что боялся абсолютно всего

Беликов из рассказа «Человек в футляре» как символ страха перед жизнью. Фото © Wikipedia / Кукрыниксы

Герой чеховского рассказа «Человек в футляре» Беликов вряд ли покажется ленивым в привычном понимании. Он работает учителем греческого языка, выходит из дома, общается с коллегами и даже однажды едва не женится. Но вся его жизнь построена на стремлении ничего не менять, никуда не вмешиваться и не делать ни одного шага, который способен нарушить привычный порядок.

Беликов носит тёмные очки, калоши и тёплое пальто даже в хорошую погоду, держит вещи в чехлах и постоянно повторяет: «Как бы чего не вышло». Ему страшно всё новое, свободное и живое. Более того, собственными страхами чеховский Беликов заражает окружающих. Рядом люди начинают бояться громко разговаривать, отправлять письма, знакомиться и делать что-либо непривычное.

В каком-то смысле Беликов — самый тревожный герой этой пятёрки. Обломов не действует из-за апатии, Манилов заменяет поступки мечтами, Раневская бежит от реальности, а Беликов сознательно превращает неподвижность в идеал. Не сделать — безопаснее, чем сделать. Не попробовать — надёжнее, чем ошибиться. Не жить полной жизнью — спокойнее, чем однажды столкнуться с неожиданностью. Знакомы с такими людьми?

Так кто же самый ленивый герой русской литературы?

Кто из персонажей русской классики заслуживает звания главного лентяя? Фото © Фильм «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Александр Адабашьян, Никита Михалков

Так кто же самый ленивый герой русской литературы? Пожалуй, абсолютным чемпионом всё равно остаётся Обломов. Не каждый человек способен превратить лежание на диване в философскую систему, подарить русскому языку новое понятие и спустя более чем 150 лет оставаться первым персонажем, которого вспоминают при слове «лень».

Но и остальные герои доказывают, что бездействие бывает очень разным. Можно ничего не делать, потому что тебе слишком хорошо на диване. Можно годами мечтать о великом будущем. Можно бояться перемен, перекладывать ответственность на других или до последнего делать вид, что надвигающаяся катастрофа как-нибудь рассосётся сама. И всё это так порой похоже на нас в кризисных ситуациях, что невольно даже с улыбкой вспомнишь близкого по состоянию персонажа из русской классики, думая, что, «о, сегодня я прямо как помещик Манилов».

И поэтому эти персонажи до сих пор кажутся живыми. Наверняка каждый хоть раз был немного Обломовым утром в понедельник, Маниловым в новогоднюю ночь, Раневской перед неприятным решением или Беликовым, когда надо что-то делать. А знаете, какие ещё странности скрывались за великими именами русской и мировой литературы? Life.ru собрал самые необычные причуды пяти великих классиков.