Это не детская сказка: как выглядел первый «Пиноккио» 1881 года, жестокость которого зашкаливала

7 июля 1881 года в итальянском детском журнале Giornale per i bambini вышла первая глава истории, которая позже стала мировой классикой. Вот только изначально это была совсем не та добрая сказка, которую мы знаем по диснеевскому мультфильму «Пиноккио». Но что же пугающего может быть в истории, опубликованной детским журналом? Life.ru рассказывает, почему реальная сказка о деревянной кукле может напугать даже взрослого и почему в конце концов её пришлось переписать.

Кто такой Карло Коллоди и почему он написал совсем не детскую сказку

Карло Коллоди: кто написал «Пиноккио», почему вы бы не стали читать это детям? Фото © Wikipedia

Если говорить прямо, Карло Коллоди никогда не собирался становиться детским писателем. До публикации «Пиноккио» он работал журналистом, сатириком и политическим деятелем. И, кстати, Карло Лоренцини (настоящее имя автора) даже участвовал в движении за объединение Италии, писал острые фельетоны и не особо церемонился с моралью в своих произведениях.

Однажды редакция журнала попросила его написать что-то «поучительное для детей». Лоренцини отнёсся к заданию, как потом окажется, слишком серьёзно. И с высоты своего житейского опыта Карло, как взрослый сатирик, который прекрасно знал, что дети далеко не ангелы, придумал и написал ужасающую даже взрослых сказку о деревянном мальчике. Но что такого мог наворотить автор в публикации для детского журнала, что в последствии сказку пришлось переписывать?

7 самых жестоких фактов оригинального «Пиноккио»

Остров Удовольствий, утопление и барабан: 7 самых жутких эпизодов оригинального «Пиноккио». Фото © Wikipedia / Carlo Chiostri

Первоначально сказка выходила под названием La storia di un burattino, что дословно можно перевести как «история одной марионетки», и была не то чтобы поучительной, а скорее пугающей и жуткой. Первая глава называлась «Как плотник Мастер Вишня нашёл полено, которое умело плакать и смеяться, как ребёнок», в итальянском оригинале — Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un pezzo di legno, che piangeva e rideva come un bambino. Сегодня, спустя 145 лет, давайте разберёмся, почему самая известная в мире «детская» сказка начиналась как история, полная насилия, крови и чёрного юмора. Life.ru собрал 9 самых шокирующих фактов из оригинального «Пиноккио».

Пиноккио — блудный сын

Первая иллюстрация книги «Приключения Пиноккио: история деревянной куклы». (1883) Фото © Wikipedia / Enrico Mazzanti

Пиноккио — это радикальная версия блудного сына. Сразу после «рождения» он сбегает от создателя Джеппетто, ворует, врёт без остановки и отказывается учиться. Коллоди, видимо, ради благополучия детей намеренно показывает бунтарство как путь к неминуемуму краху личности и моральному падению. Вероятно, вам сейчас кажется, что ничего пугающего в таком посыле нет. Однако это только вершина айсберга.

Пиноккио убивает Говорящего Сверчка молотком

Что на самом деле рассказывает оригинальная история «Пиноккио»? : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В привычной для нас версии Сверчок — это добрый советчик, играющий роль совести героя. Однако в оригинальной версии сказки 1881 года милый жучок умирает в самом начале истории. Дело в том, что Пиноккио убивает Сверчка, когда тот начинает читать морали. Вероятно, этим Карло пытался показать, что в этой сказке не застрахован никто, даже положительный персонаж. Как, впрочем, и в жизни...

У Пиноккио сгорают ноги

Кстати, потом, когда деревянный мальчик остался один, случается ещё очередной жуткий поворот сюжета: Пиноккио засыпает у горящей печки, вытянув деревянные ноги к огню. Утром от ног остаются только обугленные чёрные культи. Джеппетто вынужден вырезать «сыну» новые ноги. Эту сцену, кстати, полностью вырезали из всех современных адаптаций истории. Может, это извращённая версия кармы? Что думаете?

Остров Удовольствий и превращение в осла

«Пиноккио»: как жуткая история о смерти и наказаниях стала добрым мультиком для детей? : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В оригинале это место называется Страной Игрушек или Страной Развлечений. Там нет школы, нет учителей, нет книг, а каждый день похож на каникулы. Для Пиноккио это место кажется раем, однако журналист не мог просто оставить главного героя без поучительного наказания... Рай, естественно, оказывается ловушкой, где дети, которые отказываются учиться и работать, превращаются в ослов и навсегда теряют не только возможность вернуться к родителям, но и самим к себе. Наш герой не смог не поддаться искушениям райского острова, поэтому тоже стал в итоге ослом.

Пиноккио пытаются утопить, чтобы сделать из его кожи барабан

Однако превращения в животное было мало! После и без того печальной сцены осла-Пиноккио покупает рыбак, который хочет утопить его в море, а потом сделать из его кожи барабан. К главному герою привязывают тяжёлый камень и бросают в воду. Вам не кажется, что Лоренцини немного перегнул с моралью, исполняя техническое задание от редакции?

Призрак девочки

Фея из «Пиноккио»: как образ мёртвой девочки превратился в фею? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если вам кажется, что жути пока маловато, то вот вам ещё один сюжетный поворот, после котрого точно понятно, что сказку надо бы переписать! Когда Пиноккио убегает от очередных убийц, он натыкается на дом, в окне которого появляется девочка с голубыми волосами и говорит, что в доме все мертвы. На вопрос Пиноккио, почему она стоит у окна, девочка отвечает, что ждёт свой гроб. Но такая героиня читателям не понравилась, поэтому позже эта фигура станет Феей с голубыми волосами — спасительницей и почти матерью героя.

В раннем финале Пиноккио вешают

И напоследок стоит сказать, что в первоначальной версии 1881 года сказка заканчивалась настоящей казнью. Пиноккио ловят и вешают на Дубе Правосудия (Дубе Висельников). Он долго висит, хрипит, синеет и в итоге мучительно умирает. Никто непослушного мальчика спасать не пришёл. Достаточно ли поучительной для детей-негодников вышла мораль у Карло Коллоди, как думаете?

Ну, как вам детская сказочка про непослушного мальчика? Конечно, после смерти автора в 1890 году историю смягчили, и «Пиноккио» начал своё триумфальное шествие по миру уже как детское произведение. И чем популярнее становилась история, тем меньше жути в ней оставалось. Кстати, в нашем фольклоре тоже много тёмных уголков. А недавно мы рассказывали, где в России начинается тридевятое царство и какие тайны скрывает география русских сказок.