Тест: На какой чеховской усадьбе вы бы провели лето: в «Вишнёвом саду» или у «Дяди Вани»?
Где вы провели бы идеальное лето по-чеховски: среди цветущих вишен, на берегу озера с героями «Чайки» или в тихом имении дяди Вани? Пройдите тест и узнайте, декорации какой знаменитой пьесы Антона Чехова подходят вам больше всего!
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
15 июля отмечается день памяти Антона Павловича Чехова — писателя и драматурга, который умел превращать самые обычные летние дни в усадьбах в настоящие человеческие драмы. Его герои пьют чай на верандах, гуляют по садам, мечтают о новой жизни, безответно влюбляются, тоскуют по прошлому и ждут счастья, которое всё никак не наступает. А в какой чеховской пьесе оказались бы вы? Ответьте на 8 вопросов и узнайте, где вам было бы уютнее провести лето: в «Вишнёвом саду», «Трёх сёстрах», «Чайке» или «Дяде Ване».
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