Тест: Какая вы уставшая, но шикарная женщина под конец недели из «Городка» в исполнении Юрия Стоянова?
10 июля день рождения отмечает Юрий Стоянов — актёр и комик, которому в легендарном «Городке» удавались не только мужские, но и десятки уморительных женских образов. Пройдите тест и узнайте, кто вы из представительниц прекрасного пола в его исполнении!
Обложка © «Городок», режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников, сценаристы Юрий Стоянов, Илья Олейников, Владимир Трухнин и др.
10 июля родился Юрий Стоянов — актёр, без которого невозможно представить легендарный «Городок». За годы существования программы он перевоплощался в самых разных женщин: строгих, кокетливых, хозяйственных, хитрых и невероятно колоритных. Некоторые из них могли одним взглядом поставить мужа на место, другие — заболтать любого покупателя. А на какую героиню Стоянова похожи вы? Ответьте на 5 вопросов и узнайте правду, которая может вас сильно удивить!
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