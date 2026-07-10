Тест: Какая вы уставшая, но шикарная женщина под конец недели из «Городка» в исполнении Юрия Стоянова?

10 июля родился Юрий Стоянов — актёр, без которого невозможно представить легендарный «Городок». За годы существования программы он перевоплощался в самых разных женщин: строгих, кокетливых, хозяйственных, хитрых и невероятно колоритных. Некоторые из них могли одним взглядом поставить мужа на место, другие — заболтать любого покупателя. А на какую героиню Стоянова похожи вы? Ответьте на 5 вопросов и узнайте правду, которая может вас сильно удивить!