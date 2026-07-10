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10 июля, 13:00

Тест: Какая вы уставшая, но шикарная женщина под конец недели из «Городка» в исполнении Юрия Стоянова?

10 июля день рождения отмечает Юрий Стоянов — актёр и комик, которому в легендарном «Городке» удавались не только мужские, но и десятки уморительных женских образов. Пройдите тест и узнайте, кто вы из представительниц прекрасного пола в его исполнении!

Обложка © «Городок», режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников, сценаристы Юрий Стоянов, Илья Олейников, Владимир Трухнин и др.

Обложка © «Городок», режиссёры Юрий Стоянов, Илья Олейников, сценаристы Юрий Стоянов, Илья Олейников, Владимир Трухнин и др.

10 июля родился Юрий Стоянов — актёр, без которого невозможно представить легендарный «Городок». За годы существования программы он перевоплощался в самых разных женщин: строгих, кокетливых, хозяйственных, хитрых и невероятно колоритных. Некоторые из них могли одним взглядом поставить мужа на место, другие — заболтать любого покупателя. А на какую героиню Стоянова похожи вы? Ответьте на 5 вопросов и узнайте правду, которая может вас сильно удивить!

В честь прошедшего Дня семьи, любви и верности попробуйте продолжить старинные русские пословицы о семье! А также узнайте, каким Шерлоком Холмсом вы бы были: Ливанова, Камбербэтча или Дауни-младшего? И, наконец, вспомните Нонну Мордюкову и угадайте фильмы с её участием по цитате!

Тест: Фанат с лёгкостью узнает все работы Владимира Меньшова в кино, а профан не наберёт и 4/8
Тест: Фанат с лёгкостью узнает все работы Владимира Меньшова в кино, а профан не наберёт и 4/8
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Анна Московко
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