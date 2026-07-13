Тест: Только истинный сладкоежка определит 6 советских фильмов по шоколаду и конфетам!
11 июля отмечался Всемирный день шоколада — отличный повод вспомнить самые сладкие сцены советского кино. Сможете ли вы узнать 6 известных фильмов всего по одному шоколадному кадру? Наливайте чай и поехали, будет приторно!
Обложка © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Яков Костюковский
Шоколад в советском кино появлялся не так уж редко. В честь Всемирного дня шоколада, который отмечался 11 июля, предлагаем вспомнить любимые фильмы СССР необычным способом. Перед вами 6 кадров, объединённых одной сладкой деталью. Сможете узнать каждую картину по шоколаду, конфетам и другим лакомствам или придётся звать на помощь настоящего киномана?
А сможете теперь узнать героиню советского фильма по наряду? Недавно мы отмечали день рождения Лии Ахеджаковой, угадайте картину по кадру с её участием, но учтите, что «Служебного романа» там не будет! И наконец, попробуйте продолжить русские пословицы про семью, справитесь со всеми?