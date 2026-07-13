Тест: Только истинный сладкоежка определит 6 советских фильмов по шоколаду и конфетам!

Шоколад в советском кино появлялся не так уж редко. В честь Всемирного дня шоколада, который отмечался 11 июля, предлагаем вспомнить любимые фильмы СССР необычным способом. Перед вами 6 кадров, объединённых одной сладкой деталью. Сможете узнать каждую картину по шоколаду, конфетам и другим лакомствам или придётся звать на помощь настоящего киномана?