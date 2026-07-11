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11 июля, 10:00

Тест: Гайдай, Рязанов или Данелия? Угадайте режиссёров этих 7 культовых советских фильмов!

Советские фильмы мы узнаём с первых кадров, цитируем реплики и помним любимых героев. Но сможете ли вы назвать тех, кто стоял по другую сторону камеры? Проверьте, знаете ли вы режиссёров 7 культовых картин СССР!

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Гайдай, Рязанов, Данелия, Захаров — имена великих советских режиссёров знакомы почти каждому. Но когда дело доходит до конкретных фильмов, память легко может подвести. Кто снял «Покровские ворота», кому мы обязаны «Обыкновенным чудом», а кто подарил зрителям «Три плюс два»? Мы собрали 7 известных картин СССР и предлагаем проверить, сможете ли вы правильно назвать их режиссёров. Некоторые ответы покажутся очевидными, а другие наверняка заставят задуматься даже настоящих киноманов!

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Анна Московко
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