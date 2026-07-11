Тест: Гайдай, Рязанов или Данелия? Угадайте режиссёров этих 7 культовых советских фильмов!

Гайдай, Рязанов, Данелия, Захаров — имена великих советских режиссёров знакомы почти каждому. Но когда дело доходит до конкретных фильмов, память легко может подвести. Кто снял «Покровские ворота», кому мы обязаны «Обыкновенным чудом», а кто подарил зрителям «Три плюс два»? Мы собрали 7 известных картин СССР и предлагаем проверить, сможете ли вы правильно назвать их режиссёров. Некоторые ответы покажутся очевидными, а другие наверняка заставят задуматься даже настоящих киноманов!