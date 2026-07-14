Тест: Кто здесь лишний? Только 1 из 4 советских актёров точно не играл в этих фильмах — найдёте его?
Кто не снимался у Рязанова, кому не досталась роль Остапа Бендера и какой актрисы не было в фильме «Москва слезам не верит»? Сможете найти лишнего среди звёзд советского кино и проверить, насколько хорошо вы помните любимые картины и легендарных артистов?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Лев Иванов, © ТАСС / Валерий Христофоров, Валентин Черединцев, с использованием ChatGPT (OpenAI)
Советское кино подарило нам десятки великих актёров, чьи роли давно разобраны на цитаты. Но сможете ли вы без подсказок вспомнить, кто играл Остапа Бендера, кто снимался у Эльдара Рязанова, а кто из актрис играл успешную карьеристку? Мы собрали восемь вопросов, в каждом из которых среди четырёх знаменитых артистов спрятался один лишний. Готовы доказать, что в советском кино вас не проведёшь?
Проверьте, сможете ли вы разгадать 7 ребусов про СССР или сдадитесь уже на втором? Сладкоежки, объединяйтесь и отгадывайте фильм по кадру с шоколадом и конфетами! И, наконец, вспомните Нонну Мордюкову и узнайте картины с её участием по цитате!