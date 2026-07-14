Тест: Кто здесь лишний? Только 1 из 4 советских актёров точно не играл в этих фильмах — найдёте его?

Советское кино подарило нам десятки великих актёров, чьи роли давно разобраны на цитаты. Но сможете ли вы без подсказок вспомнить, кто играл Остапа Бендера, кто снимался у Эльдара Рязанова, а кто из актрис играл успешную карьеристку? Мы собрали восемь вопросов, в каждом из которых среди четырёх знаменитых артистов спрятался один лишний. Готовы доказать, что в советском кино вас не проведёшь?