Песня про голубку из «Жил-был пёс» разобьёт вам сердце — вот что она значит на самом деле

Почти 50 лет мультфильм «Жил-был пёс» остаётся одним из самых любимых у детей и взрослых. Всего 11 минут, а сколько в них тепла, юмора и лёгкой грусти! История про старого пса, которого выгнали из дома, а потом хитрый волк помог ему туда вернуться, давно разошлась на цитаты. Но мало кто задумывался, о чём же на самом деле поют герои под ту самую заснеженную улицу. Мы решили разобраться, что скрывают две песни из мультфильма, и честно признаемся: одна из них может заставить прослезиться даже самого стойкого зрителя.

Сказка, которая жила задолго до мультфильма

Песни из мультфильма «Жил-был пёс»: сюжет и история создания. Фото © Мультфильм «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров

В основе сюжета мультфильма «Жил-был пёс» лежит старинная народная сказка о старом псе и волке. У неё десятки вариантов в разных сёлах: где-то героя зовут Серко, где-то просто Серый, а сюжет лишь чуть меняется в деталях. Центральная линия остаётся одной — пса выгоняют, он встречает хвостатого и губастого в лесу, а тот находит способ помочь другу вернуться домой.

Режиссёр Эдуард Назаров выбрал для своей картины версию под названием «Серко». Атмосферу он подобрал особенную: заснеженная деревенская улица, простой быт, песни, которые хочется слушать снова и снова. Именно эти песни и стали предметом нашего маленького расследования.

Песня про девушку, которая поёт сразу о двух парнях

Что скрывают песни из советского мультфильма про старого пса. Фото © Мультфильм «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров

Первая песня звучит легко и почти игриво. Куплеты рисуют самую обычную картину сельского покоса: кто косит, кто вяжет снопы, кто носит воду. А следом идёт отдельный весёлый припев, напрямую с покосом сюжетно не связанный, — так часто устроены старинные обрядовые песни. В припеве героиня признаётся, что любит парня по имени Гриць, ласковое прозвище Григория.

А вот дальше и начинается весь комизм этой истории. Мать отправляет девушку за водой к колодцу, но там она встречает другого парня, Иванка, и задерживается с ним до самого рассвета вместо того, чтобы быстро вернуться домой. Отцу приходится браться за нагайку, чтобы вправить дочери мозги за такую самоволку.

Но самое смешное — в финале. Несмотря на ночное приключение с Иванком, героиня как ни в чём не бывало продолжает петь в припеве, что любит именно Гриця. Такая несостыковка и есть шутка этой песни: пока мать переживает, а отец грозится ремнём, девушка сама признаётся сразу в двух симпатиях, а честно объясниться за случившееся совсем не спешит.

Кто на самом деле спел эту песню для мультфильма

Голоса, которые слышны в этой сцене мультфильма «Жил-был пёс», принадлежат не профессиональным певцам из большого города, а фольклорному ансамблю из небольшого провинциального городка Лубны. Коллектив специализировался именно на старинных обрядовых и лирических напевах, поэтому звучание получилось таким живым и настоящим. Никакой студийной обработки, только простые голоса и вековая мелодия.

Вторая песня — та самая, что берёт за душу

Почему песня про голубку из «Жил-был пёс» трогает до слёз. Фото © Мультфильм «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров

А вот вторая песня мультфильма «Жил-был пёс», во время застолья, звучит совсем иначе: медленно, печально, почти как плач. В ней рассказывается о паре голубей, которые сидели высоко на горе и миловались друг с другом. Но тут появляется стрелок: одного голубя он убивает, а голубку ловит и уносит домой.

Дальше — самое пронзительное. Стрелок насыпает голубке пшена, наливает воды, но она отказывается есть и пить, а всё ходит на ту самую гору плакать. Он предлагает ей выбрать любую из семи пар голубей взамен потерянного, но получает в ответ горькое признание: такого голубя, какого она потеряла, среди новых нет и не будет.

Простые голоса, которые звучат сильнее любой оперы

Эту песню в мультфильме «Жил-был пёс» исполнил другой фольклорный коллектив, «Древо», — небольшой ансамбль из села Крячковка, основанный ещё в начале шестидесятых годов. Большинство его участников никогда не были профессиональными артистами. Возможно, именно в этой простоте и кроется вся сила: без вокальной школы, без постановки голоса, зато с настоящим чувством.

Вот так простая деревенская сказка про пса и волка оказалась обрамлена двумя песнями, каждая из которых способна тронуть куда сильнее, чем ожидаешь от короткого детского мультфильма. Вместе они создают тот самый неповторимый колорит, из-за которого «Жил-был пёс» пересматривают уже почти полвека. Кстати, если советская анимация и кино до сих пор вызывают у вас тёплое чувство ностальгии, попробуйте угадать режиссёров семи культовых советских фильмов — это окажется не так просто, как кажется на первый взгляд.