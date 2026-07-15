Беременность от пули, покойника и через вентиляцию: 6 безумных историй зачатия, в которые сложно поверить

Кажется, что для наступления беременности всё должно произойти по вполне понятному сценарию. Но иногда реальность подбрасывает истории, которым позавидовали бы авторы самых безумных сериалов. В медицинских журналах описывали женщину, якобы забеременевшую после ножевого ранения, в американской тюрьме заключённые умудрились зачать ребёнка через вентиляционную систему, а современная репродуктивная медицина позволила женщине родить дочь от мужчины через 15 месяцев после его смерти. Life.ru разбирается, как всё это оказалось возможным и что с этими историями не так.

Забеременела от шальной пули

Беременность от пули во время Гражданской войны в США: 7 самых безумных историй беременности, в которые невозможно поверить. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Первая история настолько безумна, что больше 150 лет её пересказывали даже медицинские издания. Якобы во время Гражданской войны в США пуля попала солдату в ногу, раздробила кость, прошла через мошонку, а затем пролетела ещё несколько сотен метров и ранила молодую женщину в живот. Через 278 дней девушка, которая утверждала, что никогда не вступала в интимную связь, родила здорового мальчика.

Но как это возможно? Согласно легенде, спустя три недели врач обнаружил в мошонке новорождённого ту самую пулю. Доктор сделал фантастический вывод: снаряд якобы захватил сперматозоиды раненого солдата, перенёс их в организм девушки и таким образом произошло зачатие. История была опубликована в 1874 году американским врачом Леграндом Каперсом и впоследствии превратилась в настоящую медицинскую легенду. Однако некоторые его современники были уверены в том, что мужчина выдумал эту историю, чтобы высмеять коллег, любивших хвастаться невероятными хирургическими подвигами времён войны.

«Залетела» в тюрьме, не коснувшись мужчины и пальцем

Беременность через вентиляцию: реальная история из американской тюрьмы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

А вот вторая история абсолютно реальна и произошла относительно недавно. Американка Дейзи Линк находилась в тюрьме округа Майами-Дейд во Флориде, где познакомилась с другим заключённым, Джоаном Депасом. Правда, слово «познакомилась» здесь не нужно воспринимать буквально. По сути, они оба позже утверждали, что никогда не видели друг друга лично. А общались через вентиляционные отверстия в своих камерах. Постепенно между заключёнными завязался роман, а затем Депас рассказал, что мечтает о ребёнке. Тогда пара придумала весьма увлекательную схему...

По словам заключённых, из постельного белья они сделали длинную импровизированную верёвку, протянутую через вентиляционные каналы. Мужчина заворачивал сперму в пищевую плёнку, прикреплял свёрток к этой линии, а Дейзи забирала его в своей камере. Для самостоятельной инсеминации она использовала аппликатор от лекарства против вагинальной инфекции. Попытки продолжались неоднократно, и самое интересное, что в итоге они сработали. В июне 2024 года женщина родила девочку.

Родила дочь через 15 месяцев после смерти любимого

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ellidy_

В июле 2020 года австралийский олимпийский сноубордист Алекс Чампи Пуллин трагически погиб во время подводной охоты. Его партнёрша, Эллиди Пуллин, мечтала о ребёнке и после смерти любимого решилась на редкую процедуру — посмертное извлечение спермы. Врачи получили жизнеспособный биологический материал Алекса спустя несколько часов после смерти. Позже Эллиди прошла ЭКО и забеременела. Через 15 месяцев после гибели спортсмена на свет появилась их дочь Минни.

Посмертное извлечение спермы — это уже не фантастика, а волне привычная процедура. Подобные случаи описываются в медицинской литературе, а первый ребёнок после такой процедуры родился аж в 1999 году. Однако технология вызывает множество сложных юридических и этических вопросов... Например, давал ли умерший согласие стать отцом после смерти и кто имеет право распоряжаться его генетическим материалом. Исследования показывают, что при определённых условиях жизнеспособные сперматозоиды могут быть получены даже спустя несколько дней после смерти человека.

Девушка без влагалища забеременела после ножевого ранения

Как девушка без влагалища смогла забеременеть от ножа? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Один из самых невероятных случаев в истории акушерства был опубликован в 1988 году в British Journal of Obstetrics and Gynaecology. Речь шла о 15-летней девушке с врождённой патологией — у неё отсутствовал нормально сформированный нижний отдел влагалища, из-за чего обычное зачатие считалось невозможным. Однако девушка поступила в больницу на позднем сроке беременности и впоследствии родила с помощью кесарева сечения здорового мальчика весом около 2,8 килограмма. Врачи начали изучать её историю и обнаружили поразительное совпадение. Ровно за 278 дней до родов пациентку госпитализировали с ножевым ранением в живот.

Как утверждал автор медицинского отчёта, непосредственно перед нападением девушка занималась оральным сексом с новым молодым человеком, когда их застал её бывший партнёр. Началась драка с ножами, в результате которой девушка получила ранение желудка. Врач предположил невероятный сценарий, якобы сперматозоиды могли попасть через повреждённый желудочно-кишечный тракт в брюшную полость, а оттуда достичь репродуктивных органов и оплодотворить яйцеклетку.

Монахиня и настоящее непорочное зачатие

Беременность от святого духа: как 31-летняя монахиня родила здорового сына без мужчины? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Вот ещё один удивительный случай действительно непорочного зачатия! В 2015 году в Италии произошла история, которая ошеломила и врачей, и обитательниц монастыря. 31-летняя монахиня, уже два года жившая в закрытом ордене, пожаловалась на сильные боли в животе, а затем и вовсе потеряла сознание в монастыре Сан-Северино. На место вызвали скорую помощь, и женщину срочно доставили в больницу. Там медики сообщили ей неожиданную новость, боли оказались схватками, и у неё уже начались роды. В ответ монахиня якобы лишь повторяла, что не может быть беременна.

Вскоре она родила здорового мальчика, которого назвала Франциском, в честь Папы Римского. Мило, правда? Для других сестёр новость о появлении ребёнка стала полной неожиданностью. По словам местного священника, женщина действительно могла не подозревать о беременности до самых родов. После случившегося возвращаться к прежней монастырской жизни она не стала. Было решено, что теперь она будет жить в общине и самостоятельно воспитывать сына.

Скучала по мужу и зачала «силой воображения»

Беременность от пули во время Гражданской войны в США: 7 самых безумных историй беременности, в которые невозможно поверить. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В 1637 году француженка Мадлен д’Овермон родила здорового мальчика. Всё бы ничего, если бы не одно обстоятельство... Её мужа уже четыре года не было дома. Естественно, история стала скандальной! Супруг Мадлен принадлежал к дворянскому сословию, поэтому речь шла не только о семейной измене. От признания ребёнка законным зависело, сможет ли он унаследовать титул и земли отца. Сама же женщина рисковала лишиться репутации и столкнуться с куда более суровым наказанием.

Мадлен обвинили в супружеской неверности и вызвали в суд. Однако свою беременность она объяснила способом, который сегодня звучит почти анекдотично. По словам женщины, она постоянно думала об отсутствующем муже, а по ночам видела о нём настолько яркие и чувственные сны, что ребёнок якобы был зачат буквально «силой воображения». Самое удивительное, что суд не отмахнулся от этой версии. К разбирательству привлекли врачей и богословов, которые допустили, что при исключительно мощном воображении подобное теоретически возможно. В итоге решение вынесли в пользу Мадлен, а её новорождённого сына официально признали законным наследником её мужа.

Какая историю удивила вас больше всего? Напишите в комментариях. Конечно, у большинства из них нет достоверных подтверждений, но менее интересными они от этого не становятся, верно? Кстати, недавно Life.ru рассказал о странных привычках 5 великих писателей, о которых в школе не рассказывают. Тут вы удивитесь ещё сильнее!