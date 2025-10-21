Сектор Газа
Женщина забеременела в тюрьме через вентиляцию между камерами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Американка убила ревнивого мужа, а позже забеременела от другого в тюрьме через вентиляцию. Об этом сообщило издание CBS News.

Дейзи Линк забеременела в тюрьме от другого заключённого Хоана Депаса, сидевшего в другой камере. Они общались через вентиляционную шахту, передавая небольшие предметы и сперму, после чего завязали романтические отношения. Этот необычный способ привёл к её беременности, о чём женщина откровенно рассказала СМИ.

«Он как бы сворачивал её на манер сигареты, прикреплял к леске, которая была у нас в вентиляции, а я вытаскивала её. Я помещала её в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя», — рассказала Линк о беременности в тюрьме.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Курганской области, обвиняемого в трёх убийствах, совершённых в 1983, 1987 и 1998 годах. Расследование старейшего из дел началось с повторного изучения убийства 1998 года, когда тело женщины было найдено в канализационном колодце. Новые экспертизы вещественных доказательств, включая генетический и трасологический анализы, позволили установить владельца кроссовок, след от которых остался на месте преступления.

