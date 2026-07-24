Чтобы согреть ножки длиной в пять сантиметров: Россиянка вяжет носочки для малышей весом 600 граммов Оглавление Чепчики и носочки для малышей весом от 600 граммов Муж купил пряжу — и это его вклад Отозвались даже из Германии Встретить такого ребёнка было бы невероятной радостью Почему именно «28 петель» Валерия Соколова вяжет вещи для недоношенных деток, совсем крошек. Она рассказала Life.ru, как узнала о клубе «28 петель» и стала его волонтёром. А после видео с вязанием в соцсетях другие мамы «торопыжек» начали благодарить её и делиться историями о своих детках. 24 июля, 05:00 Обложка © Из личного архива Валерии Соколовой

Её носочки можно спутать с кукольной обувью, но на самом деле они спасают жизни. Валерия Соколова из города Иваново вяжет крошечные вещи для недоношенных детей, которые порой рождаются всего около 600 граммов. Длина стопы такого малыша какие-то 4–5 сантиметров, и каждый связанный вручную носочек становится не просто одеждой, а символом заботы в те дни, когда родители боятся дышать рядом с кувезом, то есть с медицинским инкубатором для выхаживания недоношенных или ослабленных деток.

Вязание для Валерии началось как хобби, а теперь стало частью большого доброго дела. Она вяжет цветы на заказ, но недавно случайно увидела пост о клубе «28 петель» — международном волонтёрском движении, где рукодельницы создают вещи для недоношенных малышей. История её зацепила настолько, что остаться равнодушной она уже не смогла.

Мне случайно попался пост в соцсетях. Девушка рассказывала о клубе «28 петель» и о том, что волонтёры вяжут для недоношенных малышей носочки, шапочки, пледы и игрушки. Меня очень тронула эта история. Валерия Соколова Героиня Life.ru

Она начала искать информацию, узнавать, как присоединиться. Оказалось, что клуб существует уже много лет, но знают о нём далеко не все. В Иванове, как выяснилось, тоже есть своё отделение. «Я решила проверить, есть ли такой клуб в Иванове. Когда увидела, что да, поняла: если я умею вязать, то могу быть полезной. Мне захотелось не просто восхищаться чужими добрыми делами, а самой стать частью этой помощи», — объясняет она.

Чепчики и носочки для малышей весом от 600 граммов

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crochet_flowers_iv, © Из личного архива Валерии Соколовой

То, что вяжут волонтёры, сложно назвать привычной одеждой. Это вещи, которые помещаются на ладони. Длина стопы носочка для ребёнка весом 600–1200 граммов — всего 4–5 сантиметров. Для малышей от 1200 до 2000 граммов — 6–7 сантиметров. Для детей весом 2–3 килограмма — 7–8 сантиметров. Шапочки начинаются с объёма головы 34 сантиметра.

«Меня это очень тронуло, ведь тема детей всегда была мне близка. Возможно, это связано и с моей профессией — по образованию я коррекционный педагог. И вот когда я увидела фотографии этих крошечных вещей и узнала, для кого они предназначены, остаться равнодушной уже не смогла», — говорит наша героиня. Пока Валерия Соколова только начинает свой путь в клубе. Она связала две пары носочков, но ещё не успела передать их.

Сейчас я вяжу носочки для малышей. Пока связала две пары, но ещё не успела передать их в клуб. Я только начинаю свой путь в качестве волонтёра, поэтому для меня это особенно волнительный момент. Валерия Соколова Героиня Life.ru

Несмотря на крошечные размеры, на каждую пару уходит время. Вещи для недоношенных требуют особой внимательности и аккуратности. Материалы должны быть только натуральными, швы — максимально мягкими, чтобы не травмировать нежную кожу малышей, которые только учатся дышать и есть.

Муж купил пряжу — и это его вклад

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crochet_flowers_iv

Когда Валерия рассказала близким о своём решении, её поддержали без колебаний. «Как и я, они раньше не знали о существовании такого клуба, поэтому эта история тронула и их. Мне кажется, трудно остаться равнодушным, когда узнаёшь, для кого вяжутся эти вещи», — говорит она.

Сейчас Валерия и сама в декрете, и главная поддержка для неё — муж. Он не просто одобряет это увлечение, но и помогает с пряжей. «Приобретение пряжи на заработанные им деньги — тоже вклад в это доброе дело. Но самое важное — это его поддержка моего желания помогать другим», — признаётся Валерия.

Отозвались даже из Германии

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / crochet_flowers_iv

Видео, которое Валерия записала о своём решении, неожиданно разлетелось. Ей начали писать незнакомые люди с вопросами, как найти клуб в своём городе, как помочь, можно ли присоединиться. Кто-то тоже хотел вязать, кто-то — участвовать в закупке пряжи.

Даже написала девушка из Германии, которая тоже хотела присоединиться к движению. Мы вместе нашли сообщество «28 петель» и в её стране. Валерия Соколова Героиня Life.ru

Но больше всего Валерию поразили истории от мам недоношенных малышей. «Многие писали, что до сих пор хранят те самые носочки, шапочки или игрушки, которые получили в больнице. Некоторые рассказывали, что их детям уже 8, 20 и даже больше лет, но эти воспоминания остались с ними навсегда», — говорит Валерия.

Встретить такого ребёнка было бы невероятной радостью

Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда Валерия думает о том, что когда-нибудь её вещи могут попасть к настоящему малышу, который борется за жизнь, она уже отчётливо представляет, какой это будет момент. «За время, пока я рассказывала о клубе в социальных сетях, я прочитала множество историй от мам «торопыжек». Многие из них вспоминали, как их малыши лежали в реанимации в крошечных носочках и шапочках, а сегодня это уже большие дети. Поэтому встреча с таким ребёнком стала бы для меня очень трогательным моментом», — говорит Валерия.

Она знает, что её вклад — капля в море. Но понимает, что каждая такая капля складывается в океан. Клуб «28 петель» существует уже много лет, объединяя тысячи волонтёров по всему миру. В России, Беларуси, Украине, Германии, США — везде, где есть недоношенные дети, есть и те, кто готов связать для них крошечный носочек. «Я считаю, что каждый должен делать добрые дела. Если у меня есть возможность помочь — я хочу это сделать», — говорит Валерия.

Почему именно «28 петель»

Фото © Из личного архива Валерии Соколовой

Почему именно «28 петель»? Название клуба символично: именно столько петель нужно набрать на спицы, чтобы связать носочек для малыша весом около килограмма. Всё остальное — время, терпение, любовь — добавляется бесплатно. История Валерии — это не про рекорды. Она связала всего две пары. Но она сделала главное: узнала, рассказала другим и протянула руку. И теперь, глядя на крошечные носочки в своей корзинке, девушка знает: когда-то они согреют чьи-то маленькие ножки. И это важнее любых цифр.

«Мне кажется, трудно остаться равнодушным, когда узнаёшь, для кого вяжутся эти вещи и какую роль они играют в жизни малышей и их родителей», — говорит наша героиня. Её голос, её руки, её пряжа — всё это теперь часть большой сети добра, где каждая петля на спицах держит чью-то надежду.

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