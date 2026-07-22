Воспитание по-казачьи: Life.ru рассказывает, как 3-летнего мальчика готовят к роли великого атамана Оглавление Момент перехода Путь к истокам Казачата с пелёнок Вызовы времени Казачество как выбор Взгляд в будущее Трёхлетний Димид оказался в седле, сжимая в руках отцовскую шашку. Казачий обряд посажения на коня собрал тысячи просмотров и разделил зрителей на два лагеря. Отец мальчика рассказал LIFE, зачем он провёл инициацию и почему казачество — это не игра, а образ жизни. 22 июля, 05:00 Обложка © Из личного архива Андрея Ростовщикова

В Тюмени отец казачьей семьи провёл для своего 3-летнего сына обряд «посажения на коня» — традиционную инициацию, которую в общине считают символическим переходом ребёнка в будущего воина и защитника. История вызвала активное обсуждение в Сети: для одних это сохранение традиций, для других — слишком ранняя «взрослая» роль для ребёнка. Life.ru лично поговорил с казаком и выяснил все самые интересные подробности!

Момент перехода

Когда трёхлетний Димид Ростовщиков из Тюмени впервые оказался в седле, он сжимал в руках отцовскую шашку и держал спину так прямо, будто делал это всю свою жизнь. Казаки, стоявшие рядом, затаили дыхание. Обряд «посажения на коня» — не просто традиция, а момент инициации, когда ещё вчерашний малыш переступает порог взросления, становясь защитником, воином и продолжателем рода.

Смысл обряда в том, чтобы ребёнок уже становился взрослее, отходил от мамкиной груди и становился настоящим мужчиной, будущим воином, казаком, защитником. Андрей Ростовщиков Отец Димида, герой Life.ru

В тот день всё было по-настоящему: в присутствии атаманов и других казаков маленького Димида посадили на коня, повесили на плечо отцовскую шашку, и тот сделал три круга под казачьи песни, которые пели живьём, а не в записи.

Задача мальца — усидеть, не побояться. По традиции мы смотрели, каким он будет воином, защитником: не боится ли, спинку держит ли, как себя ведёт. Казачью стать видно уже с малых лет. И слава Богу — всё получилось достойно. Андрей Ростовщиков Отец Димида, герой Life.ru

Как рассказывает Life.ru Андрей, обряд «посажения на коня» уходит корнями в глубокую старину. В казачьей среде он символизировал переход мальчика в новое состояние — от младенчества к отрочеству, от материнской заботы к мужскому воспитанию. Считалось, что именно в этот момент можно разглядеть будущий характер ребёнка: его смелость, осанку, готовность держать удар. И хотя сегодня это кажется архаикой, для казачьих семей, подобных Ростовщиковым, это живая, действующая практика, а не музейный экспонат.

«Сегодня у казаков два мощных столпа — это вера и традиции. Всё, что связано с православной верой, хочется дать с раннего возраста. И традиции: обряды, песни, культура. Чтобы человек это впитывал и идентифицировал себя как казак, как мужчина, как воин, как защитник, как человек с традиционными ценностями», — говорит Андрей.

На этих ценностях, по его словам, формируется характер: лихой, мужественный, крепкий, твёрдый, честный, справедливый, благочестивый. И при этом — добрый. «Чтобы мужественность и доброта сочетались в мужчине. Чтобы он был настоящим примером, в будущем достойным отцом и семьянином», — объясняет он.

Путь к истокам

Фото © Из личного архива Андрея Ростовщикова

Сам Андрей не родился в казачьей семье. Его детство прошло в обычной светской среде. Всё изменилось после 20 лет. Тогда наш герой по-настоящему заинтересовался традиционной казачьей культурой. «Просто мне вдруг стало очень близко всё это: кулачные бои стенка на стенку, шашки, кони, песни, вся эта воинская мужская культура. Я понял, что это максимально моё», — вспоминает Андрей.

А потом уже узнал, что мои предки были казаками. Сам я вырос в обычной светской семье, поскольку родители моих родителей ещё выросли в такое прям суровое советское время. И, соответственно, всё, что связано было с казаками, с происхождением, тогда было прям под запретом. И страшно было говорить, кто ты, потому что могли быть серьёзные последствия. Андрей Ростовщиков Отец Димида, герой Life.ru

И только в 1990-е годы, когда началось возрождение казачества, его дядья и другие кровные родственники, начали искать свои корни. Потихоньку они идентифицировали себя как казаки, кто-то даже начал петь в ансамбле. «Я сам с детства пою в казачьем ансамбле. Но тогда ещё, в школьные годы, я до конца не вникал. То есть просто не было какой-то информации. Интернета тогда тоже так не было, чтобы узнать, что это такое, что за традиции и так далее», — рассказывает Андрей.

Это возвращение к истокам стало для него не просто хобби, а переосмыслением себя, своей идентичности, той самой связи между прошлым и настоящим, которую многие в 90-е потеряли навсегда. Сейчас Андрей Ростовщиков идентифицирует себя как казак, а главное — передаёт это понимание детям.

Казачата с пелёнок

Фото © Из личного архива Андрея Ростовщикова

Димид не первый и не единственный ребёнок, которого Андрей и его супруга воспитывают в казачьих традициях. В их доме традиции начинаются не с обрядов, а с повседневности. «С казачьей культурой детей мы знакомим с самого детства. У нас стоит игрушечный конь, игрушечные шашки, гармошка. Но и настоящее всё есть. Просто для детей в домашних условиях показываем всё это. Поём песни. В храм ходим постоянно — прям с младенчества», — объясняет отец.

Для Андрея важно, чтобы ребёнок с ранних лет впитывал правильные примеры, видел вектор своей жизни. Традиции в этом плане — самый мощный инструмент. «Чтобы он с самых малых лет научился различать, что такое хорошо и что такое плохо. И традиции в этом плане очень сильно помогают», — подчёркивает он.

Супруга Андрея — не просто союзница и наблюдатель, а полноценный участник этого процесса, сама воспитанная в казачьей среде. «Жена не просто со стороны смотрит, как я приобщаю сына к казачьим традициям. Она сама казачка», — говорит Андрей.

Фото © Из личного архива Андрея Ростовщикова

Семья живёт так, что праздники, выходные и досуг пропитаны казачьим духом. Каждое воскресенье они в храме. Любой выходной — это либо участие в тематических мероприятиях, либо организация таких праздников самим Андреем. «У нас вся семья задействована — и жена, и дедушка, и бабушка, и сёстры, и братья. Это не то что мы только по праздникам где-то выступаем. Мы этим живём. Одно другому не мешает, а только укрепляет и дополняет», — уточняет он.

При этом семья Ростовщиковых не замыкается только на казачьей культуре. Андрей убеждён, что мужчина должен быть разносторонним. «Мы любим активный отдых. Если праздник — то спортивный. Спортзал, пробежки, закаливания. Здоровый дух в здоровом теле. Всё самое лучшее от этого мира стараемся брать и своим детям передавать своим примером», — говорит он.

Вызовы времени

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brat.kazak.sibir

Когда Андрей выложил видео с обрядом посажения на коня, он не ожидал реакции. Ролик, который изначально задумывался как семейный архив, разлетелся по Сети, собрав тысячи комментариев. Зрители разделились на два лагеря: одни увидели в этом сохранение великой традиции, другие — слишком взрослую роль для трёхлетнего ребёнка.

Я вообще не ожидал этого. Никакого сценария и монтажа не было. Я просто сказал жене снять на телефон, потому что хотел, чтобы эти слова, которые я сказал сыну, остались в семейном архиве. А потом смотрю: в принципе, можно и поделиться. Редко такое где увидишь — я вот сам не видел, чтобы трёхлетнего казачонка сажали на коня. И ролик залетел. Видать, людям откликнулось. Андрей Ростовщиков Отец Димида, герой Life.ru

В этом признании скрыто много смысла. Андрей не позиционирует себя как блогера. Он просто живёт так, как считает правильным, и показывает этот уклад не ради лайков, а по внутреннему убеждению.

Казачество как выбор

Фото © Из личного архива Андрея Ростовщикова

Андрей Ростовщиков не считает себя реконструктором. Он не пытается воссоздать казачий быт XIX века в его бытовой ипостаси. Его подход — прагматичный и глубокий одновременно. «Наша задача — не реконструировать ту жизнь, как это было, а просто взять всё самое лучшее, самое актуальное, то, что поможет нам сегодня быть теми, кем мы являемся. То есть казаками и казачками с принципами, с идеями, с убеждениями», — говорит он.

В этом его принципиальное отличие от тех, кто превращает казачество в этнографический аттракцион. Для Ростовщикова казачество — это способ сохранить себя в мире, где, по его мнению, размываются все смыслы. «Сегодня мир полон так называемой свободы и различных искушений. Он ведёт тебя непонятно куда. Наша задача — в этом безумном мире устоять и сохранить свою самобытность, несмотря ни на что», — заключает он.

Взгляд в будущее

Фото © Из личного архива Андрея Ростовщикова

Димиду всего три года. Он ещё не знает, что означают слова «воин», «защитник» и «казак». Но в его жизни уже есть конь, шашка, песни, вера, храм и любящая семья. В его взгляде, когда он сидел на коне, была какая-то спокойная уверенность, которую, возможно, и называют казачьей статью. «Помню, как я сидел на коне. Я много раз видел это на картинках, но, когда у меня родился сын, я понял, что всё должно быть по-настоящему. Должны быть традиции», — говорит Андрей.

Он не знает, станет ли Димид казаком в том смысле, в котором это понимают его предки. Но он уверен, что казачьи ценности — честность, мужество, вера, преданность, справедливость — останутся с ним навсегда. «Воспитывая сына в духе традиций, я надеюсь, что он станет порядочным человеком. И это самое главное», — резюмирует он.

Споры вокруг видео не утихают до сих пор. Одни называют это чудом и гордятся тем, что в России живы такие традиции. Другие считают, что ребёнка лишают детства, навязывая ему взрослые роли. Но пока на площадках в Тюмени слышны казачьи песни, а маленькие мальчики впервые садятся на коня, традиция продолжается. Независимо от того, сколько лайков и комментариев собирает очередное видео.

Андрей Ростовщиков не ищет одобрения. Он просто воспитывает сына так, как считает нужным. И в этом, возможно, заключена главная сила казачества — не в том, чтобы всем угодить, а в том, чтобы оставаться верным себе и своим корням, даже когда мир вокруг меняется до неузнаваемости.

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