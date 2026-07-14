«Ты стреляла в человека?»: Life.ru поговорил с девушкой-инструктором из Кишинёва, которая ломает стереотипы о стрельбе
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Анастасия из Кишинёва впервые взяла оружие в руки в 11 лет, а к 24 годам уже стала инструктором по практической стрельбе с международным опытом. В интервью LIFE она рассказала, как увлечение детства превратилось в профессию и почему её воспринимают всерьёз даже мужчины.
Обложка © Предоставлено Анастасией Стативка, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT
Анастасия из Кишинёва — инструктор по практической стрельбе, международный спортсмен и тренер по физической подготовке. Впервые оружие она взяла в руки в 11 лет и уже к 15 выступала на мировых соревнованиях. Сегодня она совмещает тренерскую деятельность, международные старты и продвижение школы АИПС, показывая, что дисциплина и профессионализм важнее внешности и возраста.
Детство под звуки выстрелов
Фото © Предоставлено Анастасией Стативка
Анастасия выросла в семье спортсменов: её отец с 2006 года развивал практическую стрельбу в Молдове, организовывал соревнования и курсы, а мать поддерживала его в административной работе. С детства девочка проводила время среди тиров и площадок для стрельбы, наблюдая за тренировками и помогая родителям.
Первый раз я поехала в тир на свой день рождения. Мне тогда было 11 лет. В тире проходили соревнования, я весь день проводила с родителями, помогала восстанавливать упражнения, наблюдала за всем, а в конце попробовала пострелять из карабина. Мне понравилось больше, чем стрельба по праздничным шарикам, — это сразу затянуло.
С этого момента наша героиня начала активно тренироваться, выезжать с отцом на международные курсы и соревнования, где училась у топовых мастеров и постепенно достигала первых успехов. А в 12 лет видео с её тренировок набрало более миллиона просмотров в Интернете.
«Мы засняли видео, которое залетело на миллион, распространилось по всему Интернету. И даже когда я была на чемпионате мира по стрельбе из карабина, меня узнавали, у меня просили даже автографы. Мне на тот момент было 15 лет. И это видео до сих пор работает на меня. Для кого-то я даже стала примером. Особенно для многих девочек, подростков. Меня это очень сильно удивляло, когда ко мне на соревнованиях подходили и говорили, что меня ставят в пример и мной восхищаются», — рассказывает Анастасия.
Спорт и семья: комбинация, которая работает
Фото © Предоставлено Анастасией Стативка
До увлечения стрельбой Анастасия пробовала себя и в других видах спорта: были художественная гимнастика, плавание, теннис, народные танцы и даже хип-хоп. Но каждый раз интерес к новому увлечению быстро угасал.
Мне становилось скучно, да и не все преподаватели были интересные. А с практической стрельбой всё было иначе. Я думаю, сыграл факт того, что меня привёл в это отец, который являлся и является моим тренером, но сейчас уже, наверное, больше моей поддержкой и советчиком. Стрельба пробуждала больше интереса, больше азарта. Плюс семейный фактор: в стрельбу у нас затянулась вся семья.
У Анастасии есть младшие брат и сестра, они двойняшки, которые тоже начали стрелять в раннем возрасте — брат в шесть лет, сестра в девять. На одном из чемпионатов в Москве они выступали вместе, будучи самыми юными участниками, когда им было по девять лет.
Первые успехи и признание
Фото © Предоставлено Анастасией Стативка
К 15 годам Анастасия попала в GZ Team, чешскую команду практической стрельбы, где тренируются лучшие спортсмены мира.
В этой команде всегда были и есть самые топовые стрелки мира, и я была на тот момент самым юным участником этой команды. Училась наравне с профессионалами и развивала навыки до международного уровня.
Успехи девушки не остались незамеченными: на соревнованиях к ней подходили, просили автографы, ставили примером для подражания. Анастасия признаётся, что особенно тронуты были молодые спортсменки: «Для многих девочек я стала мотиватором. Это невероятное ощущение — видеть, что твоя работа и достижения вдохновляют других».
Профессиональная жизнь сегодня
Фото © Предоставлено Анастасией Стативка
Сегодня Анастасия совмещает международные соревнования, собственную школу АИПС и тренерскую работу. Её основной инструмент — пистолет Chazette Shadow 2, который она использует с 2017 года.
Это мой самый преданный пистолет. До этого я стреляла с Tactical Sport того же производителя, но Shadow 2 — настоящая любовь всей моей спортивной жизни.
Как рассказала нам героиня, работа инструктора предполагает не только обучение техникам стрельбы, но и психологическую поддержку учеников. Кроме спортивной стороны Анастасия уделяет внимание именно психологической подготовке тех, кто пришёл к ней учиться. Для хорошего тренера важно уметь общаться с людьми, понимать их страхи, помогать преодолевать барьеры. У каждого свой уровень, и задача инструктора — сделать так, чтобы человек чувствовал себя безопасно и уверенно.
Правда, иногда ученики и окружающие задают Анастасии совершенно неожиданные вопросы.
Меня часто спрашивают, есть ли пистолет с собой. Я всегда отвечаю: «Конечно», но затем говорю, что это шутка. Спрашивают также, стреляла ли я когда-то в человека и могла бы ли я это сделать. Я говорю, что нет, так как я спортсменка и оружие воспринимаю только как атрибут спорта. Ещё один странный вопрос, который мне задают регулярно, это: «А ты когда-нибудь задумывалась стать киллером?» Обычно я отвечаю, что «после твоего вопроса задумалась».
Даже на свиданиях вопросы о стрельбе возникают регулярно. «Это всегда вопросы, касающиеся того, что «тебя нельзя обижать», «с тобой нужно быть осторожным». Для меня это уже просто смешно, поэтому я никак не отвечаю. Но потом говорю, что обижать нельзя никого. Но мужчины действительно интересно реагирует на то, что я стреляю. Моя внешность — миловидная и детская — не совпадает с моими умениями. Реакции бывают бурные», — делится Анастасия.
Гендер и профессионализм
Фото © Предоставлено Анастасией Стативка
У многих людей, кто знакомится с Анастасией, часто возникают вопросы, мол, нет ли в профессии какой-то дискриминации по полу? Однако Life.ru девушка-стрелок отвечает, что в работе её женский пол вообще не является проблемой. Также Анастасия уверена, что дисциплина и профессионализм важнее внешности или возраста.
«Ни разу не сталкивалась с дискриминацией. Наоборот, это всегда было такое, скажем так, внимательное отношение, уважительное. Ведь мужчины понимали и видели, что данные слова имеют ценность, данные знания имеют ценность. И всё это подкреплялось действиями, то есть они видели уровень профессионализма, уровень компетентности и поэтому проявляли уважение. И здесь уже то, что я девушка, никак и ни на что не влияло и не будет», — добавляет она.
Тренировка характера и концентрации
Фото © Предоставлено Анастасией Стативка
Стрельба — это не только спорт, но и тренировка характера. Стрельба учит управлять эмоциями, принимать решения быстро и рационально, анализировать ситуацию. Спорт сформировал у Анастасии привычку к самоконтролю и вниманию к деталям, что помогает и в других сферах жизни.
Кроме спортивной подготовки Анастасия активно развивает школу АИПС, обучает новых спортсменов, продвигает практическую стрельбу как безопасный и профессиональный вид спорта. Она также окончила два университета по специальностям «Психология» и «Тренерская подготовка по лёгкой атлетике». Девушка уверена, что дисциплина, поддержка семьи и упорство создают успешного спортсмена и настоящего инструктора.
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