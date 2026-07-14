«Ты стреляла в человека?»: Life.ru поговорил с девушкой-инструктором из Кишинёва, которая ломает стереотипы о стрельбе Оглавление Детство под звуки выстрелов Спорт и семья: комбинация, которая работает Первые успехи и признание Профессиональная жизнь сегодня Гендер и профессионализм Тренировка характера и концентрации Анастасия из Кишинёва впервые взяла оружие в руки в 11 лет, а к 24 годам уже стала инструктором по практической стрельбе с международным опытом. В интервью LIFE она рассказала, как увлечение детства превратилось в профессию и почему её воспринимают всерьёз даже мужчины. 14 июля, 12:20 Обложка © Предоставлено Анастасией Стативка, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Анастасия из Кишинёва — инструктор по практической стрельбе, международный спортсмен и тренер по физической подготовке. Впервые оружие она взяла в руки в 11 лет и уже к 15 выступала на мировых соревнованиях. Сегодня она совмещает тренерскую деятельность, международные старты и продвижение школы АИПС, показывая, что дисциплина и профессионализм важнее внешности и возраста.

Детство под звуки выстрелов

Фото © Предоставлено Анастасией Стативка

Анастасия выросла в семье спортсменов: её отец с 2006 года развивал практическую стрельбу в Молдове, организовывал соревнования и курсы, а мать поддерживала его в административной работе. С детства девочка проводила время среди тиров и площадок для стрельбы, наблюдая за тренировками и помогая родителям.

Первый раз я поехала в тир на свой день рождения. Мне тогда было 11 лет. В тире проходили соревнования, я весь день проводила с родителями, помогала восстанавливать упражнения, наблюдала за всем, а в конце попробовала пострелять из карабина. Мне понравилось больше, чем стрельба по праздничным шарикам, — это сразу затянуло. Анастасия Стативка Героиня Life.ru

С этого момента наша героиня начала активно тренироваться, выезжать с отцом на международные курсы и соревнования, где училась у топовых мастеров и постепенно достигала первых успехов. А в 12 лет видео с её тренировок набрало более миллиона просмотров в Интернете.

«Мы засняли видео, которое залетело на миллион, распространилось по всему Интернету. И даже когда я была на чемпионате мира по стрельбе из карабина, меня узнавали, у меня просили даже автографы. Мне на тот момент было 15 лет. И это видео до сих пор работает на меня. Для кого-то я даже стала примером. Особенно для многих девочек, подростков. Меня это очень сильно удивляло, когда ко мне на соревнованиях подходили и говорили, что меня ставят в пример и мной восхищаются», — рассказывает Анастасия.

Спорт и семья: комбинация, которая работает

Фото © Предоставлено Анастасией Стативка

До увлечения стрельбой Анастасия пробовала себя и в других видах спорта: были художественная гимнастика, плавание, теннис, народные танцы и даже хип-хоп. Но каждый раз интерес к новому увлечению быстро угасал.

Мне становилось скучно, да и не все преподаватели были интересные. А с практической стрельбой всё было иначе. Я думаю, сыграл факт того, что меня привёл в это отец, который являлся и является моим тренером, но сейчас уже, наверное, больше моей поддержкой и советчиком. Стрельба пробуждала больше интереса, больше азарта. Плюс семейный фактор: в стрельбу у нас затянулась вся семья. Анастасия Героиня Life.ru

У Анастасии есть младшие брат и сестра, они двойняшки, которые тоже начали стрелять в раннем возрасте — брат в шесть лет, сестра в девять. На одном из чемпионатов в Москве они выступали вместе, будучи самыми юными участниками, когда им было по девять лет.

Первые успехи и признание

Фото © Предоставлено Анастасией Стативка

К 15 годам Анастасия попала в GZ Team, чешскую команду практической стрельбы, где тренируются лучшие спортсмены мира.

В этой команде всегда были и есть самые топовые стрелки мира, и я была на тот момент самым юным участником этой команды. Училась наравне с профессионалами и развивала навыки до международного уровня. Анастасия Стативка Героиня Life.ru

Успехи девушки не остались незамеченными: на соревнованиях к ней подходили, просили автографы, ставили примером для подражания. Анастасия признаётся, что особенно тронуты были молодые спортсменки: «Для многих девочек я стала мотиватором. Это невероятное ощущение — видеть, что твоя работа и достижения вдохновляют других».

Профессиональная жизнь сегодня

Фото © Предоставлено Анастасией Стативка

Сегодня Анастасия совмещает международные соревнования, собственную школу АИПС и тренерскую работу. Её основной инструмент — пистолет Chazette Shadow 2, который она использует с 2017 года.

Это мой самый преданный пистолет. До этого я стреляла с Tactical Sport того же производителя, но Shadow 2 — настоящая любовь всей моей спортивной жизни. Анастасия Стативка Героиня Life.ru

Как рассказала нам героиня, работа инструктора предполагает не только обучение техникам стрельбы, но и психологическую поддержку учеников. Кроме спортивной стороны Анастасия уделяет внимание именно психологической подготовке тех, кто пришёл к ней учиться. Для хорошего тренера важно уметь общаться с людьми, понимать их страхи, помогать преодолевать барьеры. У каждого свой уровень, и задача инструктора — сделать так, чтобы человек чувствовал себя безопасно и уверенно.

Правда, иногда ученики и окружающие задают Анастасии совершенно неожиданные вопросы.

Меня часто спрашивают, есть ли пистолет с собой. Я всегда отвечаю: «Конечно», но затем говорю, что это шутка. Спрашивают также, стреляла ли я когда-то в человека и могла бы ли я это сделать. Я говорю, что нет, так как я спортсменка и оружие воспринимаю только как атрибут спорта. Ещё один странный вопрос, который мне задают регулярно, это: «А ты когда-нибудь задумывалась стать киллером?» Обычно я отвечаю, что «после твоего вопроса задумалась». Анастасия Героиня Life.ru

Даже на свиданиях вопросы о стрельбе возникают регулярно. «Это всегда вопросы, касающиеся того, что «тебя нельзя обижать», «с тобой нужно быть осторожным». Для меня это уже просто смешно, поэтому я никак не отвечаю. Но потом говорю, что обижать нельзя никого. Но мужчины действительно интересно реагирует на то, что я стреляю. Моя внешность — миловидная и детская — не совпадает с моими умениями. Реакции бывают бурные», — делится Анастасия.

Гендер и профессионализм

Фото © Предоставлено Анастасией Стативка

У многих людей, кто знакомится с Анастасией, часто возникают вопросы, мол, нет ли в профессии какой-то дискриминации по полу? Однако Life.ru девушка-стрелок отвечает, что в работе её женский пол вообще не является проблемой. Также Анастасия уверена, что дисциплина и профессионализм важнее внешности или возраста.

«Ни разу не сталкивалась с дискриминацией. Наоборот, это всегда было такое, скажем так, внимательное отношение, уважительное. Ведь мужчины понимали и видели, что данные слова имеют ценность, данные знания имеют ценность. И всё это подкреплялось действиями, то есть они видели уровень профессионализма, уровень компетентности и поэтому проявляли уважение. И здесь уже то, что я девушка, никак и ни на что не влияло и не будет», — добавляет она.

Тренировка характера и концентрации

Фото © Предоставлено Анастасией Стативка

Стрельба — это не только спорт, но и тренировка характера. Стрельба учит управлять эмоциями, принимать решения быстро и рационально, анализировать ситуацию. Спорт сформировал у Анастасии привычку к самоконтролю и вниманию к деталям, что помогает и в других сферах жизни.

Кроме спортивной подготовки Анастасия активно развивает школу АИПС, обучает новых спортсменов, продвигает практическую стрельбу как безопасный и профессиональный вид спорта. Она также окончила два университета по специальностям «Психология» и «Тренерская подготовка по лёгкой атлетике». Девушка уверена, что дисциплина, поддержка семьи и упорство создают успешного спортсмена и настоящего инструктора.

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