Некрофон Эдисона и феномен электронного голоса: Почему люди слышат мёртвых на старых кассетах

Представьте, вы решили послушать старую аудиокассету, но вместо знакомой записи из динамиков доносится лишь шипение. Через несколько секунд среди помех начинают проступать обрывки слов, а затем вам и вовсе кажется, что неизвестный голос обращается к вам по имени. Звучит жутковато, не правда ли? Что удивительно, у этого пугающего явления есть название — феномен электронного голоса, или EVP. Life.ru разобрался, когда люди впервые услышали «голоса мёртвых» на плёнке, что на самом деле скрывается за загадочными посланиями и почему обычный шум порой звучит как человеческая речь.

Как Томас Эдисон решил «позвонить» умершим?

«Телефон для мёртвых» Томаса Эдисона: существовал ли загадочный аппарат? Фото © Wikipedia / Levin C. Handy

Идея использовать технику для связи с загробным миром возникла практически одновременно с появлением устройств для записи звука. Если фонограф мог сохранить голос человека после его смерти, почему бы не попытаться записать того, кого уже нет среди живых?

В 1920 году американский изобретатель Томас Эдисон рассказал журналистам, что допускает возможность существования сознания после смерти. Инженер рассуждал так: если личность продолжает жить в какой-либо форме и способна хотя бы незначительно воздействовать на материальный мир, сверхчувствительный прибор теоретически сможет это воздействие зафиксировать. Позднее в прессе его устройство стали называть «телефоном духов» и некрофоном. Однако Эдисон не обещал, что сумеет поговорить с покойниками. Он лишь предполагал, что специальный аппарат мог бы помочь исследователям проверить спиритические представления научным путём.

Достоверных чертежей, рабочего прототипа или записей разговоров с умершими после Эдисона не осталось. Исследователи архива изобретателя подчёркивают, что существование такого устройства так и не было подтверждено. Вероятно, речь шла об экспериментальной идее, которую пресса превратила в сенсацию.

Как пение птиц превратилось в голоса умерших?

Как запись пения птиц положила начало массовому увлечению EVP? Фото © ashinternational

Но одним из главных популяризаторов электронных голосов стал художник и кинорежиссёр Фридрих Юргенсон. В 1959 году он отправился в лес записывать пение птиц. При прослушивании плёнки мужчина якобы обнаружил постороннюю человеческую речь, которой не слышал во время работы. Сначала Юргенсон решил, что магнитофон случайно поймал радиопередачу. Однако во время следующих экспериментов ему начало казаться, что неизвестные обращаются непосредственно к нему. Среди голосов исследователь будто бы узнал свою умершую мать, называвшую его домашним прозвищем.

После этого случая художник посвятил феномену много лет, выпустил несколько книг и представил публике десятки записей. Его опыты стали настолько известны, что необъяснимые голоса некоторое время называли «эффектом Юргенсона».

Исследования продолжил латвийский писатель и философ Константин Раудиве. Он проводил сеансы с магнитофонами и радиоприёмниками, записывая шум между станциями, а затем многократно прослушивал получившиеся плёнки. Раудиве утверждал, что собрал тысячи коротких сообщений, иногда звучавших сразу на нескольких языках. Однако большинство «посланий» состояло из одного-двух слогов, а разобрать слова без предварительной расшифровки было почти невозможно. Разные слушатели зачастую слышали в одном фрагменте совершенно разные фразы.

Почему мозг находит речь даже в обычном шуме?

Почему мозг находит человеческую речь там, где её нет? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Главным научным объяснением EVP считается слуховая парейдолия — иллюзия, при которой человек находит знакомые образы в неоднозначных звуках. Это разновидность апофении, то есть склонности замечать осмысленные связи там, где их может не быть. Дело в том, что наш мозг постоянно пытается распознавать речь. Этот механизм позволяет понимать собеседника в шумном помещении, разбирать слова по телефону и достраивать пропущенные звуки. Но у полезной способности существует обратная сторона: иногда мозг принимает за человеческий голос журчание воды, скрип мебели, гул вентилятора или радиопомехи.

Особенно легко иллюзия возникает, когда слушателю заранее говорят, какую именно фразу нужно услышать. Без подсказки запись может показаться бессмысленным набором звуков. Но стоит показать расшифровку, например «я здесь» или «помоги мне», как слова внезапно становятся отчётливыми. После этого «разуслышать» их обратно невозможно. На восприятие влияет и эмоциональное состояние. Человек, недавно потерявший близкого, особенно внимательно ищет любые признаки его присутствия. Знакомая интонация, имя или короткое обращение могут возникнуть из случайного шума потому, что мозг уже ожидает их услышать.

Наука пока не нашла доказательств того, что сквозь шипение аудиозаписей с нами разговаривают умершие. Однако даже понимание природы EVP вряд ли заставит людей перестать искать мистику в необъяснимом, ведь слишком уж заманчиво верить, что привычный мир скрывает нечто большее. Кстати, похожая история произошла и с Луной! Ей приписывают влияние на судьбу, здоровье и поведение человека, хотя реальность куда сложнее народных поверий. Ранее Life.ru разобрался, какие мифы о «страшном» полнолунии давно опровергла наука и на что спутник Земли действительно способен.