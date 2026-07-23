Жил в комнате с корой и прятался на деревьях: 6 безумных привычек гениев, изменивших представление о Вселенной

Гениальность нередко идёт в комплекте с небольшими странностями. Кстати, мы говорили об этом, когда вспоминали причуды 5 великих писателей, о которых не пишут в учебниках. А биографии великих физиков и математиков иногда подтверждают эту теорию. И сегодня Life.ru решил вспомнить о самых эксцентричных представителях науки, которые помогли человечеству лучше понять Вселенную, хотя сами порой вели жизнь, достойную сюрреалистического романа!

Людвиг Больцман держал корову в городской квартире

6 безумных привычек учёных, изменивших представление о Вселенной: зачем физику корова? Фото © Wikipedia / Nikolaus Stockmann

Австрийский физик Людвиг Больцман родился в 1844 году в Вене и стал одним из основателей статистической механики. Именно он помог объяснить свойства вещества через движение огромного количества микроскопических частиц. Сегодня его имя известно каждому физику, а знаменитая постоянная Больцмана используется при описании связи температуры и энергии.

За пределами лаборатории учёный тоже отличался нестандартным поведением. В биографических пересказах утверждается, что однажды Больцман поселил корову прямо в своём жилище. Причина могла быть вполне практичной, физик якобы хотел постоянно иметь свежее молоко. Правда, речь, вероятнее всего, шла не о тесной городской комнате, как можно представить по различным заявлениям журналистов, а о доме. Со временем история обросла подробностями и превратилась в легенду о «корове в квартире».

Жизнь Больцмана при этом была далеко не весёлой. Его идеи долго вызывали яростные споры, а сам учёный страдал от тяжёлых перепадов настроения и проблем со здоровьем. В сентябре 1906 года во время отдыха в итальянском Дуино 62-летний физик исчез — самая популярная версия, что он покончил с собой. И только спустя несколько лет существование атомов, которое он так настойчиво отстаивал, стало общепризнанным.

Поль Дирак забирался на деревья, чтобы не разговаривать с коллегами

Безумные поступки великих физиков, математиков и изобретателей: зачем физик забирался на деревья? Фото © Wikipedia / Nobel Foundation

Английский физик Поль Дирак родился в 1902 году. Он стал одним из создателей квантовой механики, предсказал существование антиматерии и в 1933 году разделил Нобелевскую премию по физике с Эрвином Шрёдингером. Блестящий учёный прославился ещё и феноменальной молчаливостью. Коллеги даже шутили о «дираке» — неофициальной единице, якобы обозначавшей одно произнесённое слово в час. Дирак отвечал коротко, не терпел пустых разговоров и воспринимал многие привычные фразы буквально. Когда его просили высказать мнение, он мог долго молчать, поскольку не считал вопрос достаточно точным.

По одной из историй, физик забирался на деревья возле Кембриджа, когда хотел избежать встреч и разговоров с сослуживцами. Впрочем, прогулки и лазание по деревьям имели и другую цель: Дирак любил долгие пешие маршруты и таким способом поддерживал форму перед поездками в горы. То, что окружающим казалось причудой, для него могло быть лишь способом остаться наедине с мыслями.

Пётр Капица «глотал» ножи и вилки на глазах у гостей

Зачем Пётр Капица показывал гостям фокус с глотанием ножей и вилок? Фото © Wikipedia / Piotr Barącz

Советский физик Пётр Капица родился в 1894 году в Кронштадте и прославился исследованиями в области физики низких температур. В 1978 году он получил Нобелевскую премию за открытия, связанные с низкотемпературной физикой. А в молодости Капица был душой компании, любил розыгрыши, шарады и эффектные представления. Одним из его любимых трюков считалось «глотание» ножей и вилок. Судя по воспоминаниям современников, приборы Пётр Капица всё-таки не проглатывал по-настоящему, а искусно создавал иллюзию, поражая собравшихся гостей. Рассказ об этом сохранился в воспоминаниях дочери художника Бориса Кустодиева, в доме которого часто бывал Капица.

Портрет Капицы и Семёнова, написанный Б.М. Кустодиевым. Фото © Wikipedia / Борис Михайлович Кустодиев

Именно Капица вместе с будущим нобелевским лауреатом Николаем Семёновым однажды в шутку упрекнул Кустодиева, русского живописца и графика времён Серебряного века, в том, что тот пишет только портреты уже известных людей. Художник ответил предложением изобразить молодых учёных, которые, как он верил, тоже станут знаменитыми. Его предсказание сбылось: портрет Капицы и Семёнова сегодня считается одной из известных работ Кустодиева.

Никола Тесла боялся жемчуга и был одержим числом три

Фобии и навязчивые привычки изобретателя Николы Теслы: причуды 6 великих учёных. Фото © Wikipedia / Наполеон Сарони

Никола Тесла появился на свет в 1856 году и вошёл в историю благодаря работам с переменным током, электродвигателями и высокочастотными системами. Его разработки повлияли на всю современную электроэнергетику, хотя при жизни изобретателю постоянно приходилось бороться за финансирование и признание.

Тесла утверждал, что обладает необычайно острыми органами чувств. Громкие звуки причиняли ему боль, солнечный свет казался ослепительным, а прикосновение к некоторым предметам вызывало сильнейшее отвращение. Особенно неприятны изобретателю были жемчужные серьги: он якобы не мог спокойно разговаривать с женщиной, если на ней находилось такое украшение.

Отдельное место в жизни Теслы занимало число три. Перед тем как войти в здание, он мог трижды обойти его, использовал определённое количество салфеток и предпочитал номера гостиничных комнат, делившиеся на три. Кроме того, учёный тщательно избегал рукопожатий и постоянно мыл руки. Последние годы жизни он провёл в нью-йоркском отеле почти без денег, зато в окружении голубей, которых регулярно кормил и лечил.

Роберт Оппенгеймер пытался отравить преподавателя

Необычные фобии, ритуалы и увлечения гениев мировой науки: зачем Роберт Оппенгеймер пытался отравить наставника? Фото © Wikipedia / Department of Energy

Роберт Оппенгеймер родился в 1904 году в Нью-Йорке и вошёл в историю как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого была создана первая атомная бомба. Однако задолго до работы в Лос-Аламосе будущий физик оказался в центре истории, способной навсегда разрушить его карьеру.

В 1920-е годы Оппенгеймер учился в Кембридже и тяжело переносил лабораторную работу. Особенную неприязнь он испытывал к своему наставнику Патрику Блэкетту. Согласно наиболее известной версии, однажды студент пропитал яблоко токсичным веществом и оставил его на столе преподавателя. Блэкетт фрукт не съел, однако о случившемся узнало руководство университета.

Семье Оппенгеймера удалось избежать уголовного скандала, но молодого человека обязали обратиться за психиатрической помощью. Некоторые биографы сомневаются в отдельных деталях эпизода — например, действительно ли вещество было смертельно опасным. Однако сама история с яблоком упоминается в нескольких жизнеописаниях физика. Спустя годы Оппенгеймеру пришлось принимать уже несравнимо более тяжёлые решения, от которых зависели жизни десятков тысяч людей.

Георг Кантор верил в заговор про Шекспира и говорил, что его труды нашептали ангелы

Какими странностями прославились самые известные учёные мира? Как немецкий математик связывал открытия с Богом? Фото © Wikipedia

Немецкий математик Георг Кантор родился в 1845 году в Санкт-Петербурге и создал теорию множеств. Он показал, что бесконечности могут отличаться друг от друга: одни бесконечные множества оказываются в определённом смысле «больше» других. Для науки XIX века подобная мысль казалась настолько невероятной, что многие современники встретили её крайне враждебно.

Однако математикой интересы Кантора не ограничивались. Он пытался доказать, что произведения Шекспира на самом деле написал английский философ Фрэнсис Бэкон, а также видел скрытые связи и заговоры там, где окружающие их не замечали. Некоторые его идеи принимали религиозный и мистический характер — например, собственные математические открытия Кантор связывал с высшим откровением.

Учёный неоднократно переживал тяжёлые психологические кризисы и проходил лечение в клиниках. Последние годы его жизни пришлись на Первую мировую войну, сопровождавшуюся бедностью и голодом. Кантор умер в психиатрической лечебнице в 1918 году, не дожив до того времени, когда его теория стала одним из оснований современной математики.

А чья история удивила вас больше всего? Странности великих учёных не объясняют их гениальность, но заставляют задуматься о том, на что вообще способен человеческий мозг? Оказывается, он может не только создавать теории, меняющие мир, но и буквально заглядывать на несколько мгновений вперёд! Life.ru уже рассказывал, почему мозг умеет предсказывать будущее примерно за полсекунды до события.