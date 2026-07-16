Суеверия писателей: Каких примет боялся Толстой, что приводило в ужас Пушкина и страшные поверья Гумилёва

Мы привыкли считать великих писателей людьми рациональными, образованными и способными объяснить человеческую душу лучше любого психолога. Но стоило чёрной кошке перебежать дорогу, за столом собраться 13 гостям или появиться тревожному сну, и даже классики начинали искать в этом тайные знаки судьбы. Чего до смерти боялся Пушкин, где Толстой видел таинственные знаки судьбы, в какие ужасы верил Гумилёв и какие вещие сны тревожили Тургенева — рассказывает Life.ru.

Александр Пушкин — какие приметы приводили в ужас и что за предсказание, погубившее поэта

Суеверия Александра Пушкина и загадочное пророчество о его ранней смерти. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Александр Пушкин внимательно следил за знаками судьбы, верил в дурные предзнаменования и порой даже менял свои планы, если обстоятельства казались ему подозрительными. Причуд у поэта было достаточно. Например, он считал, что просыпанная соль или случайно разлитое масло сулят неприятности. А ещё Александра Сергеевича тревожили числа. Если за столом оказывалось ровно 13 человек, садиться вместе со всеми он отказывался категорически. А также три одновременно горящие свечи в одной комнате могли предвещать скорую смерть, поэтому поэт старался подобных помещений избегать.

Но, пожалуй, один из самых сильных страхов Александра Пушкина был связан с предсказанием, услышанным им в 1823 году во время жизни в Одессе. По легенде, цыганка напророчила Пушкину раннюю смерть и предупредила, что ему следует опасаться светловолосого человека на белом коне. Эта история настолько впечатлила поэта, что с тех пор верховая езда начала вызывать у него сильную тревогу. Его убийца Жорж Шарль Дантес действительно был светловолосым мужчиной и ездил исключительно на белых лошадях. Вот такие цыганские пророчества.

Лев Толстой — число 28, сеансы спиритизма и интерес к оккультизму

Суеверия Льва Толстого, его интерес к спиритизму, медиумам и оккультным практикам. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Лев Толстой хоть и отрицал церковные догмы и мистику в зрелые годы, всё равно верил в некоторые приметы и символы. А также любил изучать теорию эзотерики. Из общенародных примет Лев Николаевич верил, что, если утром случайно надеть нательную рубашку или подштанники наизнанку, весь день обязательно пойдёт наперекосяк.

Но главное суеверие было связано с числом 28. Толстой родился 28 августа 1828 года, покинул Ясную Поляну 28 октября 1910 года и умер в возрасте 82 лет — отражение любимого числа. Оно появлялось и в его произведениях: например, 28 апреля начинается ключевой поворот в судьбе Катюши Масловой и князя Нехлюдова в романе «Воскресение», а заканчивается книга 28-й главой. С числом 28 связана и семейная история писателя. Когда первый сын Толстого должен был родиться вечером 27 июня, Лев Николаевич якобы просил жену: «Душенька, подожди до полуночи». Ребёнок действительно появился на свет уже 28-го числа. Особенно Лев Толстой обрадовался, узнав, что в математике 28 считается совершенным числом: сумма всех его собственных делителей равна самому числу — 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. Есть в этой истории и последняя мистическая деталь.

Одним числом 28 и бытовыми приметами отношения Толстого с мистикой не ограничивались. В молодости писатель интересовался спиритизмом, медиумами и различными оккультными практиками, а тема гаданий и эзотерики была ему хорошо знакома. Он даже участвовал в спиритических сеансах, пытаясь разобраться, есть ли за загадочными явлениями что-то реальное.

Иван Бунин — число 13, чёрные кошки и пустые вёдра

Самые известные народные приметы и суеверия, в которые верил Иван Бунин. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В отличие от некоторых писателей, придумывавших собственные странные ритуалы и счастливые числа, Иван Бунин боялся самых что ни на есть народных примет. Многие и сейчас продолжают верить в них. Особенно настороженно писатель относился к числу 13 и считал его несчастливым. По воспоминаниям современников, он мог придавать особое значение событиям, случившимся именно в этот день, а также старался не оказываться 13-м человеком за столом, так же как и Пушкин.

Пугали Бунина и другие знакомые каждому суеверия: дорогу перебежала чёрная кошка — жди неприятностей, встретилась женщина с пустыми вёдрами — день может не заладиться. Прошло больше века, но удивительно мало что изменилось: многие и сегодня стараются не идти следом за чёрной кошкой, избегают числа 13 и невольно напрягаются при виде пустого ведра. Эти приметы берут своё начало далеко в древности. Так что неудивительно, что они так укоренились в нашей культуре.

Иван Тургенев — вещие сны, дурные знаки и тревожные предчувствия

Как странные предчувствия и вещие сны влияли на творчество Ивана Тургенева. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Иван Тургенев верил не столько в бытовые приметы, сколько в более тонкие знаки — сны, внезапные предчувствия и необъяснимые внутренние тревоги. А особо сильное впечатление на него производили совпадения, которые словно заранее предупреждали о беде. Однажды мать писателя внезапно пожаловалась, что у неё щемит сердце. Причины для тревоги вроде бы не было, но вскоре к дому прискакал перепуганный староста с известием о пожаре. Подобные истории Тургенев хорошо запоминал и придавал им особое значение.

Как мы уже сказали, сны для Ивана Сергеевича были очень важны. Один из них оказался настолько страшным, что позднее превратился в стихотворение в прозе «Старуха». Во сне Тургенев шёл по пустому полю и чувствовал, что за ним кто-то следует. Обернувшись, увидел маленькую сгорбленную слепую старуху. Куда бы писатель ни пытался убежать, она неизменно оказывалась рядом. В конце концов он понял, что эта старуха — его судьба, от которой невозможно скрыться.

Были и другие странные видения. Однажды Тургеневу приснилась белая фигура, назвавшая себя его братом Анатолием, хотя брата с таким именем у писателя не существовало. Затем оба якобы превратились в птиц и полетели над океаном. Подобные сны настолько впечатляли Ивана Сергеевича, что их образы позднее проникали и в его произведения.

Николай Гумилёв — магия и жуткая примета о новом доме

Самые страшные суеверия Николая Гумилёва, связанные со смертью и знаками судьбы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Николай Гумилёв был человеком удивительно смелым. Путешествовал по Африке, участвовал в войне, искал приключения и словно постоянно испытывал судьбу. Но при этом поэт крайне суеверный, интересовался магией, внимательно относился к снам, так же как Тургенев, и верил, что некоторые события могут быть предупреждениями свыше.

Особенно жутко звучит одно из поверий, в которое, по воспоминаниям современников, Гумилёв верил совершенно серьёзно. Он считал, что после переезда в новый дом первым в нём должен умереть очень старый или больной человек. Иначе смерть якобы может забрать кого-то из самих хозяев. Вообще, поэт часто искал вокруг себя знаки судьбы, придавал значение странным совпадениям и дурным приметам. Его привлекали мистические образы, тайные знания и всё необъяснимое.

Николай Лесков — чёрная рама как предвестие смерти

Какие народные приметы, легенды и мистические поверья интересовали Николая Лескова. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Николай Лесков открыто отрицал предрассудки, но современники вспоминали, что на самом деле писатель был довольно суеверен, верил в народные приметы и лишь старался этого не показывать. При этом он прекрасно знал старинные поверья, легенды и мистические истории и активно переносил их на страницы своих произведений. Сам Лесков признавался, что в детстве подобные народные истории казались ему настолько правдоподобными, что он и сам был «чуть ли не духовидцем». В «Очарованном страннике» появляются вещие видения и предсказания, а «Запечатлённый ангел» и вовсе построен вокруг веры в чудо и особую силу иконы.

Есть у Николая Лескова ещё и личная история, связанная с суевериями. Однажды художник написал портрет Лескова. Узнав, что картину собираются поместить в чёрную раму, писатель заметно изменился в лице, замолчал и отвернулся к окну. Для него такой цвет оказался мрачным предзнаменованием и намёком на скорую смерть. Самое жуткое, что вскоре Лесков действительно тяжело заболел и умер. Вот так суеверие и оказалось предречением.

Можно не верить в приметы, смеяться над суевериями и считать всё это пережитком прошлого, но даже великие писатели не всегда могли устоять перед страхом дурного знака или загадочного совпадения. Возможно, именно поэтому их произведения до сих пор так легко заставляют нас поверить в мистику, судьбу и необъяснимое. А если вам ближе не мрачные предзнаменования, а тихие усадьбы, цветущие сады и летние драмы, пройдите тест Life.ru и узнайте, где вам было бы уютнее провести лето — в «Вишнёвом саду», у «Дяди Вани», среди героев «Чайки» или «Трёх сестёр».