Французы выгорят, а Аргентина перевернёт игру: Таролог предсказала исход полуфиналов ЧМ-2026 Оглавление Франция – Испания 14 июля: кто играет в первом полуфинале ЧМ-2026 Франции выпала карта «Башня» — что это значит в Таро? Карта Таро «Колесница» для Испании Прогноз на матч Франция – Испания: кто выиграет? Англия – Аргентина 15 июля: кто сыграет во втором полуфинале ЧМ-2026 Англия получила карту Таро «Справедливость» Аргентине выпала карта Таро «Солнце» Таро прогноз на матч Англия – Аргентина: кто победит 15 июля? 14 июля Франция и Испания сойдутся в первом полуфинале чемпионата мира – 2026. Кто окажется в финале и ждать ли футбольного триллера? Маг и ясновидящая сделала расклад Таро для Life.ru на оба полуфинала и назвала возможный счёт матчей. Результат вас удивит! 14 июля, 13:30 Полуфиналы чемпионата мира по футболу 2026: Франция – Испания и Англия – Аргентина. Кто победит и выйдет в финал ЧМ-2026? Что предсказал таролог? Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Чемпионат мира по футболу – 2026 вышел на финишную прямую. В борьбе за главный трофей остались только четыре сборные: Франция, Испания, Англия и действующий чемпион мира Аргентина. Первый финалист определится уже вечером 14 июля, в 22:00 по московскому времени, на стадионе в Далласе, где встретятся сборные Франции и Испании.

На следующий день, 15 июля, тоже в 22:00 мск, в Атланте состоится решающий матч, в котором сыграют Англия и Аргентина. Life.ru узнал у мага, ясновидящей и эзотерика Инги Колотиной, какие карты выпали каждой из четырёх команд и кого Таро отправляет в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

Франция – Испания 14 июля: кто играет в первом полуфинале ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Франция, Испания, Англия и Аргентина сыграют в полуфиналах ЧМ-2026: прогноз на 14 и 15 июля от таролога. Фото © ТАСС / IMAGO / Elyxandro Cegarra / Psnewz

Первый полуфинал чемпионата мира состоится 14 июля в 22:00 по московскому времени. На поле встретятся две европейские футбольные сверхдержавы — Франция и Испания. Матч пройдёт на Dallas Stadium. Французы добрались до полуфинала после победы над Марокко со счётом 2:0, тогда как Испания в четвертьфинале вырвала победу у Бельгии со счётом 2:1 благодаря позднему голу Микеля Мерино.

Для обеих сборных эта встреча имеет ещё и особый подтекст. Дело в том, что в полуфинале Евро-2024 именно Испания выбила Францию из турнира, а затем стала чемпионом Европы. Теперь команда Дидье Дешама получила возможность взять реванш уже на главном футбольном турнире планеты. Сам тренер французов при этом называл испанцев фаворитами предстоящей встречи. Так какие же карты выпали двум сборным и чего ждать от полуфинала 14 июля 2026 года? Давайте смотреть.

Франции выпала карта «Башня» — что это значит в Таро?

Франция сейчас — это не разрушение, а осознание разрушения. Они чувствуют, что их фундамент трещит, но вместо паники получают ясность. Карта говорит, что сегодня им не хватает целостности. Они будут играть взрывными отрезками, но потеряют концентрацию в середине матча. Инга Колотина Ясновидящая и маг

Как продолжает ясновидящая, одной из главных проблем французов может стать их же агрессивный прессинг. Сборная способна мощно начать встречу и даже забить быстрый гол, однако подобная манера игры оставляет свободные зоны.

Карта Таро «Колесница» для Испании

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль. Таро-прогноз на матч Франция – Испания 14 июля 2026 года: на что указывает карта «Колесница»? Фото © ТАСС / IMAGO / Latin Sport Images

Испании досталась одна из самых мощных карт для борьбы и достижения поставленной цели — «Колесница» (VII). По словам Инги Колотиной, этот аркан символизирует волю, дисциплину и движение вперёд, несмотря на сопротивление. «А вот это мощная энергия. Сборная Испании движется как единый механизм, где педали крутят все — от вратаря до нападающего. Эта карта говорит о триумфе воли и тактической дисциплине. У них нет сверхзвёзд, но есть направление», — объяснила ясновидящая.

По мнению эксперта, испанцы постараются забрать мяч под свой контроль и методично изматывать оборону соперника. Такой сценарий действительно соответствует привычной манере сборной: перед полуфиналом футболисты из Испании открыто говорили, что именно владение мячом и контроль центра поля должны стать их главным оружием против атаки Франции.

Прогноз на матч Франция – Испания: кто выиграет?

Энергия «Башни» против «Колесницы» — это столкновение хаоса и порядка. Франция может удивить быстрым голом в начале, но испанцы перетерпят этот натиск. К середине второго тайма французы выгорят ментально. Испания заберёт контроль над игрой и, вероятно, вырвет победу за счёт класса на последних минутах. Инга Колотина Ясновидящая и маг

По прогнозам ясновидящей, нас ждёт ничья 1:1 в основное время и тяжёлая победа Испании в дополнительное время или по пенальти. Если брать только первые 90 минут, эзотерик уверена, что Испания не проиграет.

Англия – Аргентина 15 июля: кто сыграет во втором полуфинале ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Таро-прогноз на матч Англия – Аргентина 15 июля 2026 года: что карты предсказывают во втором полуфинале 2026? Фото © ТАСС / IMAGO / Latin Sport Images

Второй полуфинал состоится 15 июля в 22:00 по московскому времени на стадионе в Атланте. Англия, которая мечтает впервые с 1966 года добраться до финала чемпионата мира, встретится с действующим обладателем трофея Лионелем Месси и Аргентиной.

Англичане вышли в полуфинал после тяжёлой победы над Норвегией со счётом 2:1 в дополнительное время. Главным героем стал Джуд Беллингем, оформивший дубль. Аргентине также понадобились дополнительные 30 минут, чтобы пройти Швейцарию: действующие чемпионы мира победили со счётом 3:1.

Англия получила карту Таро «Справедливость»

Судьи будут на их стороне в спорных моментах, потому что карта «Справедливость» говорит о чётком следовании букве закона. Инга Колотина Ясновидящая и маг

Для сборной Англии Инга Колотина вытянула карту «Справедливость» (XI). По её словам, это аркан строгого расчёта, правил и дисциплины — именно такой футбол эзотерик ожидает увидеть от английской команды. По мнению ясновидящей, англичане будут осторожны и методичны, стараясь свести к минимуму импровизацию. Особую роль, согласно её трактовке, могут сыграть судейские решения.

Аргентине выпала карта Таро «Солнце»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Таро-прогноз на матч Англия – Аргентина 15 июля 2026 года: что предсказала карта «Солнце»? Фото © ТАСС / AP/ Reed Hoffmann

Совсем другая карта досталась действующим чемпионам мира. Аргентину в раскладе представляет «Солнце» (XIX) — яркий аркан энергии, радости, открытости и успеха. «А это яркая, почти обжигающая энергия. Карта говорит о том, что аргентинцы будут играть сердцем и импровизацией. Они будут ошибаться в защите, но создадут столько моментов в атаке, что это компенсирует всё», — рассказала эзотерик. Инга Колотина считает, что главным преимуществом команды Лионеля Скалони может стать именно эмоциональная свобода.

Таро прогноз на матч Англия – Аргентина: кто победит 15 июля?

Англия будет давить, возить, подавать угловые. Аргентина будет убегать в контратаки, дробить ритм игры фолами и провокациями. Карты предсказывают, что эмоциональный перевес решит всё. Ожидайте голевую «перестрелку». Инга Колотина Ясновидящая и маг

Противостояние Англии и Аргентины во время ЧМ-2026 ясновидящая называет битвой Калькулятора и Художника. По её прогнозу, англичане будут планомерно давить, много атаковать и зарабатывать стандартные положения, тогда как аргентинцы сделают ставку на контратаки, резкие изменения темпа и эмоции. По прогнозу Инги, обе команды забьют, Англия поведёт в счёте ещё в первом тайме, однако после перерыва Аргентина сумеет перевернуть встречу, а счёт будет 3:2.

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