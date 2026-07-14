Врач сборной Сенегала оказался гинекологом, футболисты не доверяли ему на ЧМ-2026

Федерация футбола Сенегала признала серьёзную кадровую ошибку в медицинском штабе национальной команды. Как сообщил президент организации Абдулай Фаль, главный врач сборной на протяжении десяти лет оказался гинекологом и акушером по специальности, а не специалистом по спортивной медицине.

По словам главы федерации, этот факт вскрылся во время внутренней проверки после вылета команды на стадии 1/16 финала чемпионата мира. Фаль заявил, что доктор Федиор не обладал необходимой квалификацией для постоянного медицинского сопровождения футболистов.

«Недавно я узнал, что доктор Федиор по образованию является гинекологом и акушером. На самом деле наш главный врач не имел соответствующей академической подготовки, необходимой для наблюдения за игроками», — заявил Фаль.

Президент федерации также отметил, что многие футболисты не испытывали полного доверия к врачу и не были уверены в качестве медицинского сопровождения команды.

После завершения чемпионата мира Федерация футбола Сенегала начала масштабную реорганизацию национальной сборной. Ранее был отправлен в отставку главный тренер Пап Тиау, а теперь руководство намерено полностью обновить медицинский и тренерский штабы, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее Life.ru рассказывал, что сотни фанатов вышли протестовать в Цюрихе против ФИФА и Джанни Инфантино. Болельщики обвиняют организацию и её главу в коррупции и чрезмерной коммерциализации турниров, которые проходят под эгидой ФИФА.