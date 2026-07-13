«Победитель уже определён?» Миллионы фанатов требуют убрать Аргентину с ЧМ-2026

В Сети развернулась кампания с требованием исключить сборную Аргентины из розыгрыша чемпионата мира 2026 года. Для сбора подписей создали отдельный сайт Argentina Out, который не связан с ФИФА или национальными футбольными федерациями.

Авторы обращения утверждают, что арбитры и руководство мирового футбола являются фанатами капитана Аргентины Лионеля Месси, поэтому сборную якобы «протаскивают» прямиком в финал.

«Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определён?» — вопрошают авторы петиции.

Её создатели призвали убрать аргентинцев с турнира, чтобы остальные команды якобы получили равные шансы. Как утверждают организаторы инициативы, обращение поддержали уже более трёх миллионов пользователей. При этом указанное количество подписей демонстрирует счётчик самой площадки, а независимого подтверждения этой цифры нет.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина обыграла Египет со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2. После этого многие огорчённые результатом фанаты стали искать оправдания, а на главного арбитра матча обрушился шквал критики, из-за чего тот даже удалил соцсети. Соперники утверждали, что проблема кроется в том, что судейство фактически «вытащило» действующих чемпионов мира в четвертьфинал, а не в том, что египтяне не смогли сохранить преимущество в два мяча на 80-й минуте матча.