Судья матча Аргентина — Египет Летексье удалил соцсети из-за шквала критики

Французский арбитр Франсуа Летексье удалил свой аккаунт в социальной сети Instagram* после встречи сборных Аргентины и Египта. Причиной стал шквал критики.

Накануне арбитр назначил пенальти в ворота египетской команды, однако нападающий Лионель Месси не смог реализовать удар. Кроме того, один из голов сборной Египта был отменён из-за нарушения правил в начале атаки.

Решения арбитра вызвали недовольство у представителей египетской команды. Главный тренер и некоторые игроки сборной раскритиковали работу Летексье, обвинив его в том, что он якобы «протащил» Аргентину в четвертьфинал. Болельщики в свою очередь начали оставлять негативные комментарии на его странице.

После волны критики судья решил удалить аккаунт в соцсети.

Франсуа Летексье — восходящая звезда французского судейского корпуса, родился 23 апреля 1989 года в Бретани. Несмотря на молодой возраст, он стремительно ворвался в элиту: начав карьеру в любительских лигах в 17 лет, уже в 2016-м дебютировал в Лиге 1, став самым молодым арбитром в истории французского высшего дивизиона. С 2017 года является арбитром ФИФА. Его резюме включает работу на матчах Лиги чемпионов, а пиком международной карьеры на данный момент стало судейство финала Суперкубка УЕФА 2023 года и финала Лиги Европы 2025/26.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аргентина выбила Египет со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал. Египтяне имели преимущество в два мяча, но многие специалисты не просто так считают счёт 0:2 самым опасным для выигрывающей команды. Египетские игроки мыслями уже были в 1/4 финала, однако их уже скоро «спустили на землю».

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