Сборная Аргентины спела в раздевалке антибританскую песню про Фолкленды

Футболисты сборной Аргентины скандировали в раздевалке оскорбительные антибританские кричалки, в том числе о Фолклендских островах. Об этом пишет Daily Mail.

Аргентинская сборная пела антибританские песни в раздевалке на ЧМ. Видео © Х / Mejor Informado

После матча с Египтом аргентинские футболисты спели популярную на родине песню Muchachos, переделав её для нынешнего турнира. В тексте есть упоминания о легендах Диего Марадоне и Лионеле Месси, а также о Фолклендских (Мальвинских) островах, за которые была война с Британией в 1982 году. «Я аргентинец с колыбели до могилы, за Мальвины, за Диего, за последний турнир Лео», — говорится в переделанном припеве.

Аргентина и Англия могут сыграть в полуфинале ЧМ, если выиграют свои четвертьфинальные матчи.

Фолклендская война — это военный конфликт между Аргентиной и Великобританией, произошедший в 1982 году. В результате боевых действий погибло 655 аргентинских и 250 британских военнослужащих. Лондон смог удержать острова.

Напомним, чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея остаётся сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мундиаля в серии пенальти одолела Францию. Накануне команда выбила Египет со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал.