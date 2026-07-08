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8 июля, 11:32

Сборная Аргентины спела в раздевалке антибританскую песню про Фолкленды

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Футболисты сборной Аргентины скандировали в раздевалке оскорбительные антибританские кричалки, в том числе о Фолклендских островах. Об этом пишет Daily Mail.

Аргентинская сборная пела антибританские песни в раздевалке на ЧМ. Видео © Х / Mejor Informado

После матча с Египтом аргентинские футболисты спели популярную на родине песню Muchachos, переделав её для нынешнего турнира. В тексте есть упоминания о легендах Диего Марадоне и Лионеле Месси, а также о Фолклендских (Мальвинских) островах, за которые была война с Британией в 1982 году. «Я аргентинец с колыбели до могилы, за Мальвины, за Диего, за последний турнир Лео», — говорится в переделанном припеве.

Аргентина и Англия могут сыграть в полуфинале ЧМ, если выиграют свои четвертьфинальные матчи.

Фолклендская война — это военный конфликт между Аргентиной и Великобританией, произошедший в 1982 году. В результате боевых действий погибло 655 аргентинских и 250 британских военнослужащих. Лондон смог удержать острова.

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Месси не сдержал слёз после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом

Напомним, чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея остаётся сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мундиаля в серии пенальти одолела Францию. Накануне команда выбила Египет со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал.

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Татьяна Миссуми
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