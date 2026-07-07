Месси не сдержал слёз после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал слёз после победы над командой Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Я счастлив от выхода в плей-офф, было очень тяжело», — поделился эмоциями футболист в официальном аккаунте сборной в соцсети X.

Месси заплакал после победы Аргентины. Фото © X / Selección Argentina

Капитан обнимал партнёров и соперников, а по его щекам текли слёзы. Он признался, что его игроки «сильно настрадались» на поле.

Слёзы Месси на ЧМ — 2026. Фото © X / Selección Argentina

Поединок прошёл на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте. Египтяне открыли счёт усилиями Яссера Ибрахима на 15-й минуте. Во втором тайме Мостафа Зико забил второй мяч для своей команды. Кристиан Ромеро отыграл один гол на 79-й минуте. Месси сравнял счёт на 83-й минуте. Энцо Фернандес принёс победу аргентинцам на второй компенсированной минуте.

На 21-й минуте Месси не смог реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико поразил ворота, но судья отменил гол из-за фола. Главным арбитром матча работал Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинцы сыграют с победителем пары Швейцария — Колумбия. Этот поединок пройдёт 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лионель Месси в очередной раз переписал историю мирового футбола. Нападающий сборной Аргентины обновил сразу несколько рекордов чемпионата мира, отличившись в матче 1/8 финала против Египта. 39-летний форвард забил свой 21-й мяч на мировых первенствах и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Ранее лидером по этому показателю был Килиан Мбаппе из сборной Франции, на счету которого 19 голов на чемпионатах мира. Кроме того, Месси стал рекордсменом по числу голевых передач в истории ЧМ. После результативного паса в игре с Египтом аргентинец довёл количество ассистов на турнире до девяти, превзойдя показатель легендарного Диего Марадоны.