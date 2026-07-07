Месси забил 21-й гол на ЧМ и обновил рекорд турнира

Лионель Месси в очередной раз переписал историю мирового футбола. Нападающий сборной Аргентины обновил сразу несколько рекордов чемпионата мира, отличившись в матче 1/8 финала против Египта.

39-летний форвард забил свой 21-й мяч на мировых первенствах и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Ранее лидером по этому показателю был Килиан Мбаппе из сборной Франции, на счету которого 19 голов на чемпионатах мира.

Кроме того, Месси стал рекордсменом по числу голевых передач в истории ЧМ. После результативного паса в игре с Египтом аргентинец довёл количество ассистов на турнире до девяти, превзойдя показатель легендарного Диего Марадоны.

В составе Аргентины Месси стал чемпионом мира в 2022 году, а также выигрывал Кубок Америки и Олимпийские игры. Сейчас нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами». За карьеру он также защищал цвета испанской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен», а его коллекция личных наград включает рекордные восемь «Золотых мячей».

Ранее нападающий сборной Бразилии Неймар установил новое личное достижение на чемпионатах мира. В матче 1/8 финала против Норвегии он вышел на замену на 67-й минуте, и этот выход стал для него 15-м в карьере на мировых первенствах. Таким образом, он превзошёл легендарного Пеле, который принял участие в 14 матчах турнира. Однако рекордсменом среди бразильцев остаётся Кафу с 20 играми.