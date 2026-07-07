8-метровый кубок ЧМ по футболу собрали в Нью-Йорке из 1,36 млн деталей Lego

В Нью-Йорке создали гигантских размеров трофей Чемпионата мира по футболу FIFA, он сделан из деталей Lego. На его возведение понадобилось около 1,36 миллиона кирпичиков. Об этом сообщает Euronews.

Трофей футбольный в США. Видео © Х / usatodaysports

Трофей представлен на Рокфеллер-Плаза в Нью-Йорке, автором и дизайнером стал Кристофом Виетти. Высота кубка ЧМ — порядка 8 метров. Более полугода понадобилось на разработку «монумента». В его возведении участвовали 56 инженеров. Гигантский трофей торжественно открыли легенда бразильского футбола Кафу и сам дизайнер.

Ранее сборная Бельгии уверенно разобралась с командой США и оформила выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2026. Матч 1/8 финала в американском Сиэтле завершился со счётом 4:1 в пользу европейцев. Для США вылет стал первым выпадением из четвертьфинала с 2002 года: американцы уже в четвёртый раз с 2010-го останавливаются в 1/8 финала.