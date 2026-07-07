США после скандала разгромно проиграли Бельгии и покинули домашний ЧМ

Сборная Бельгии уверенно разобралась с командой США и оформила выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2026. Матч 1/8 финала в американском Сиэтле завершился со счётом 4:1 в пользу европейцев.

Главным героем встречи стал Шарль де Кетеларе, оформивший дубль уже к 33-й минуте (голы на 9-й и 33-й). Ещё по мячу в ворота американцев добавили Ханс Ванакен (57-я минута) и Ромелу Лукаку, поставивший точку в компенсированное время (90+3). Единственный ответный гол хозяев на счету Малика Тиллмана, отметившегося на 31-й минуте.

Отдельная интрига была связана с Фоларином Балоганом, вышедшим в старте сборной США. Форвард получил удаление в предыдущей игре против Боснии и Герцеговины (2:0), однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил его дисквалификацию, и футболист смог выйти на поле.

В 1/4 финала бельгийцев ждёт сборная Испании — эта встреча состоится 10 июля.

Для Бельгии это уже четвёртый выход в четвертьфинал мирового первенства. В 1986 году команда добралась до четвёртого места, в 2014-м уступила именно на стадии 1/4, а в 2018-м завоевала бронзу. На прошлом турнире бельгийцы неожиданно не сумели выйти из группы. Для США же вылет стал первым выпадением из четвертьфинала с 2002 года: американцы уже в четвёртый раз с 2010-го останавливаются в 1/8 финала.

Ранее Life.ru рассказывал, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил об уходе с поста после поражения команды от Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Единственный мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил Микель Мерино.