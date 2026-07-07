Испания выбила Португалию из ЧМ и завершила карьеру Роналду в сборной

Сборная Испании стала участником четвертьфинала чемпионата мира 2026 года, минимально обыграв Португалию в матче 1/8 финала. Встреча, состоявшаяся в Арлингтоне (штат Техас), завершилась со счётом 1:0.

Судьбу напряжённого противостояния решил Микель Мерино, который отличился уже в компенсированное ко второму тайму время. Этот гол принёс испанцам путёвку в следующую стадию турнира, где они встретятся с победителем пары США — Бельгия.

Вратарь испанской команды Унаи Симон вновь сохранил свои ворота «сухими» и продлил уникальную серию без пропущенных мячей на чемпионатах мира до 609 минут. Она продолжается ещё с заключительных матчей мирового первенства 2022 года. Испания также остаётся единственной сборной, не пропустившей ни одного гола на нынешнем мундиале.

Кроме того, команда продолжила впечатляющую беспроигрышную серию в основное время, которая теперь насчитывает 36 матчей. Последний раз испанцы уступали по итогам 90 минут ещё в марте 2023 года, проиграв Шотландии в квалификации чемпионата Европы. С тех пор единственное поражение пришлось на финал Лиги наций 2025 года с Португалией, где судьбу трофея решила серия пенальти.

Выход в четвертьфинал стал для Испании первым с победного чемпионата мира 2010 года. На турнире 2014 года команда не смогла преодолеть групповой этап, а на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов завершала выступление уже в 1/8 финала, уступая в сериях пенальти сначала России, а затем Марокко.

Вероятно, лидер Португалии Криштиану Роналду провёл последний матч за национальную команду. Сам футболист ранее подтвердил намерение завершить карьеру в сборной, о чём до этого всех предупредила его сестра.