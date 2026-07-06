ФИФА отклонила апелляцию Бельгии и разрешила Балогану сыграть в 1/8 финала

Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение об отмене красной карточки для нападающего сборной США Фоларина Балогана. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

В организации подчеркнули, что запрос признан неприемлемым, поскольку бельгийская сторона не является участником процесса и не имеет права обжаловать данное решение. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, который пройдёт в ночь на 7 июля по московскому времени.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп лично подтвердил, что просил пересмотреть решение об удалении футболиста. Бельгийская ассоциация попыталась оспорить этот вердикт, но безуспешно.