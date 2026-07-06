NYP: США угрожали ФИФА судом из-за красной карточки Балогуна

Федерация футбола США угрожала ФИФА обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за удаления нападающего Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает The New York Post.

Форвард «Монако» получил прямую красную карточку после просмотра ВАР за наступ на голеностоп соперника — ему грозила дисквалификация на один матч. Однако позднее наказание было приостановлено с испытательным сроком в один год, что позволило Балогуну сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

По данным издания, американская сторона во главе с генеральным директором федерации Джей Ти Бэтсоном и главным операционным директором Дэном Хелфричем оспорила решение на основании неправильного применения ВАР.

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что дело уже рассматривается дисциплинарным комитетом, но будет передано в независимую комиссию. В итоге дисквалификацию приостановили. Как пишет NYP, ФИФА хотела избежать разбирательства в CAS, а американская сторона была готова запустить юридический процесс и уведомила об этом международную федерацию.

25-летний нападающий Балоган, выступающий за «Монако» с 2023 года, забил три гола на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром сборной США. Встреча его команды с Бельгией за выход в четвертьфинал пройдёт в ночь на 7 июля по московскому времени.