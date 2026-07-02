США впервые за 24 года преодолели первый раунд плей-офф чемпионата мира

Сборная США пробилась в 1/8 финала домашнего чемпионата мира по футболу, обыграв команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:0. Матч первого раунда плей-офф прошёл в Санта-Кларе (штат Калифорния).

Американцы открыли счёт перед самым перерывом благодаря точному удару Фоларина Балогана на 45-й минуте. Во втором тайме преимущество хозяев турнира закрепил Малик Тилльман, отличившийся на 82-й минуте.

При этом встреча не обошлась без драматичного эпизода. На 64-й минуте Балоган получил прямую красную карточку. Главный арбитр Рафаэл Клаус принял решение удалить нападающего после просмотра видеоповтора. Таким образом, форвард стал лишь четвёртым футболистом в истории чемпионатов мира, которому удалось забить гол и быть удалённым в матче плей-офф. Ранее подобное происходило только с Гарринча, Роналдиньо и Зинедином Зиданом.

Для сборной США эта победа стала исторической. Команда впервые с 2002 года сумела преодолеть первый раунд плей-офф мирового первенства. На чемпионате мира 2022 года в Катар американцы завершили выступление уже на стадии 1/8 финала, а на турнир 2018 года в Россия вовсе не смогли квалифицироваться.

Сборная Боснии и Герцеговины, для которой нынешний чемпионат мира стал лишь вторым в истории, впервые вышла в плей-офф. На дебютном мундиале 2014 года команда не смогла преодолеть групповой этап.

В следующем раунде хозяев турнира ждёт встреча со сборной Бельгии, которая в драматичном матче в дополнительное время вырвала победу над командой Сенегала. Матч за выход в четвертьфинал состоится в Сиэтле в ночь на 7 июля по московскому времени.