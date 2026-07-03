Вратарь сборной Испании Симон установил рекорд чемпионатов мира по «сухой» серии
Унаи Симон. Обложка создана редакцией Life.ru с использованием ChatGPT © Х / Selección Española Masculina de Fútbol,
Голкипер сборной Испании Унаи Симон стал новым рекордсменом чемпионатов мира по продолжительности серии без пропущенных мячей. Историческое достижение он оформил после победы своей команды над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала турнира.
Теперь на счету испанского вратаря 519 минут без пропущенных голов на мировых первенствах. По этому показателю он превзошёл легендарного итальянца Вальтера Дзенгу, который сохранял свои ворота в неприкосновенности 517 минут на чемпионате мира 1990 года.
Начало рекордной серии Симона пришлось ещё на ЧМ-2022. Тогда он не пропустил в концовке матча группового этапа, а затем отыграл «на ноль» встречу 1/8 финала против Марокко, завершившуюся без голов в основное и дополнительное время. На нынешнем чемпионате мира испанцы также не позволили соперникам ни разу поразить свои ворота за четыре матча.
Следующую игру команда Испании проведёт 6 июля. В 1/8 финала её соперником станет Португалия, которая выбила из турнира Хорватию.
Напомним, в матче с Австрией у испанцев главным героем стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Нападающий отличился на 36-й и 89-й минутах. Ещё один мяч в ворота австрийцев забил Педро Порро.
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