Хендерсон выбыл до конца ЧМ из-за перелома запястья

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон выбыл из строя до конца чемпионата мира из-за травмы, полученной во время празднования победы команды. Об этом сообщает The Athletic.

Медицинское обследование выявило перелом запястья, для лечения которого потребуется хирургическое вмешательство. В настоящее время игрок находится в больнице в Мехико вместе с членом медицинского штаба сборной.

На турнире, который проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде, Хендерсон провёл лишь один матч — в третьем туре группового этапа против Панамы (2:0), выйдя на замену. Эта встреча стала для него 90-й в футболке национальной команды. В четвертьфинале англичане встретятся со сборной Норвегии.

Напомним, полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон получил серьёзную травму запястья во время празднования победы над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026, неудачно перепрыгнув рекламный щит, и был госпитализирован. Он отметил, что состояние футболиста серьёзное, и его отсутствие омрачило победу.