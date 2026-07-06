Хендерсон выбыл до конца ЧМ из-за перелома запястья
Джордан Хендерсон. Обложка © ТАСС / Francisco Seco
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон выбыл из строя до конца чемпионата мира из-за травмы, полученной во время празднования победы команды. Об этом сообщает The Athletic.
Медицинское обследование выявило перелом запястья, для лечения которого потребуется хирургическое вмешательство. В настоящее время игрок находится в больнице в Мехико вместе с членом медицинского штаба сборной.
На турнире, который проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде, Хендерсон провёл лишь один матч — в третьем туре группового этапа против Панамы (2:0), выйдя на замену. Эта встреча стала для него 90-й в футболке национальной команды. В четвертьфинале англичане встретятся со сборной Норвегии.
Напомним, полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон получил серьёзную травму запястья во время празднования победы над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026, неудачно перепрыгнув рекламный щит, и был госпитализирован. Он отметил, что состояние футболиста серьёзное, и его отсутствие омрачило победу.
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