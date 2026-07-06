Хендерсон сломал запястье, празднуя победу Англии на ЧМ

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон получил травму запястья во время празднования победы над Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира, сообщил главный тренер Томас Тухель. 36-летний футболист госпитализирован, его состояние оценивается как серьёзное. Об этом сообщает The Sun.

Хендерсон остался в запасе на матч. После финального свистка он попытался перепрыгнуть рекламный щит у кромки поля, но неудачно приземлился на руки. Футболист упал, схватился за запястье, а позже его унесли на носилках — телекамеры зафиксировали, как медики оказывали ему помощь на поле.

«Это довольно серьёзная травма, и то, что Джордана сейчас нет с нами, совершенно не вяжется с этим вечером» — заявил Тухель.

На нынешнем чемпионате мира Хендерсон провёл лишь шесть минут — выходил на замену в матче с Панамой в групповом этапе. Всего за сборную Англии у него 90 матчей и три гола.

Ранее Life.ru сообщал, что сборная Норвегии сенсационно обыграла Бразилию (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира. Матч прошёл в Ист-Ратерфорде, героем стал Эрлинг Холанд — он забил на 79-й и 90-й минутах. Бразильцы ответили пенальти Неймара на 90+10-й минуте. Это одна из главных сенсаций турнира.