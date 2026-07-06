УЕФА назвал отмену дисквалификации Балогуна переходом всех границ дозволенного

Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с официальным заявлением по поводу снятия дисквалификации с игрока сборной США Фоларина Балогнуа перед игрой против Бельгии. В УЕФА назвали решение ФИФА переходом всех границ дозволенного.

В УЕФА подчеркнули, что спорт держится на правилах, обеспечивающих честную и прозрачную конкуренцию. По мнению европейских футбольных чиновников, иногда нормы допускают различные толкования, однако этот случай к таковым не относится.

В заявлении говорится, что автоматический пропуск одного матча за прямую красную карточку — это принцип, не требующий вердикта компетентного органа. Он заложен в регламенте и не может подвергаться исключениям, особенно в разгар турнира.

Союз выразил недоумение тем фактом, что другие игроки в аналогичной ситуации отбыли наказание в установленном порядке. Действия по отмене бана названы «непостижимыми и неоправданными».

В УЕФА также напомнили, что футбол является самым популярным видом спорта именно потому, что во всем мире в него играют по единым нормам. Случившееся же, как заявили в организации, «перешло все границы дозволенного».

Напомним, скандал с красной карточкой 25-летнего нападающего сборной США и «Монако» Фоларина Балогуна на чемпионате мира 2026 года разразился после того, как ФИФА приняла беспрецедентное решение отложить его автоматическую одноматчевую дисквалификацию, позволив ему сыграть в 1/8 финала против Бельгии, несмотря на удаление в матче с Боснией и Герцеговиной. Это решение, которое, по данным ряда СМИ, последовало после телефонного звонка президента США Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание, вызвало бурю негодования. Бельгийская федерация футбола назвала этот шаг прямым противоречием регламенту турнира, а главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия едко заметил, что для ФИФА 5 июля, видимо, стало Днём дурака. ФИФА, сославшись на статью 27 своего дисциплинарного кодекса, приостановила дисквалификацию на год без каких-либо подробных объяснений, что породило обвинения в лицемерии, двойных стандартах и политическом вмешательстве в ход турнира.

Матч США и Бельгии состоится 7 июля в 03:00 по московскому времени.