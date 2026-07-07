Роналду не сдержал слёз в последнем матче за сборную Португалии на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций после поражения команды от сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

После финального свистка 41-летний Роналду покидал поле со слезами на глазах. Как ранее признавался футболист, этот матч стал для него последним в составе национальной команды на чемпионатах мира.

Для Роналду нынешний мундиаль стал шестым в карьере. В матче с Испанией он установил сразу несколько достижений: стал самым возрастным участником встречи плей-офф чемпионата мира и вышел на чистое второе место по числу сыгранных матчей на мировых первенствах, уступая только Лионелю Месси. Кроме того, в предыдущем раунде против Хорватии он впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионатов мира.

Встреча в Арлингтоне завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Единственный мяч на первой компенсированной ко второму тайму минуте забил Микель Мерино, лишив португальцев шансов продолжить борьбу за титул. Для Роналду этот вечер, вероятно, стал эмоциональным завершением многолетней истории выступлений на мировых первенствах.

Ранее Life.ru писал, что Джордан Хендерсон получил травму во время празднования победы сборной Англии и выбыл до конца чемпионата мира. Обследование выявило перелом запястья, из-за которого футболисту потребуется операция. На турнире полузащитник успел провести только один матч, выйдя на замену в игре группового этапа против Панамы.