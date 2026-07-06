25-летний Холанд изящно снял с себя вину за 28-летнее отсутствие Норвегии на ЧМ

Сборная Норвегии минувшей ночью вышла в четвертьфинал чемпионата мира, победив Бразилию благодаря дублю Эрлинга Холанда. В предыдущий раз скандинавы участвовали в мундиале 28 лет назад. После матча 1/8 финала с южноамериканцами журналисты спросили у форварда «Манчестер Сити» о столь длительном отсутствии норвежцев на мировых первенствах.

«Норвегия не могла попасть на ЧМ 28 лет. Как вам такое?», — задал вопрос журналист.

«Мне 25 лет. Так что это не моя вина», — ответил Холланд, улыбнувшись.

Для Бразилии это поражение тоже стало историческим. Национальная команда впервые с 1990 года завершила выступление на чемпионате мира уже на стадии 1/8 финала. Норвегия же теперь сыграет против Англии 12 июля.