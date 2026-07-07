Месси не забил второй пенальти на ЧМ-2026 и установил два антирекорда

Лионель Месси не смог реализовать второй пенальти на турнире — вратарь сборной Египта Мустафа Шобеир отразил его удар. Счёт по-прежнему 1:0 в пользу египтян.

Этот промах стал историческим в негативном смысле. Месси стал первым игроком, не забившим два одиннадцатиметровых на одном мундиале. Кроме того, он теперь единоличный рекордсмен по количеству нереализованных пенальти за всю историю чемпионатов мира — их у него уже четыре.

Ранее Life.ru рассказывал, что Месси не удалось превзойти рекорд Диего Марадонны по числу голевых передач в матче с Кабо-Верде, после того как ФИФА пересмотрела эпизод матча и аннулировала голевую передачу форварда. Изначально гол записали на защитника Ромеро, а на Лео — ассист, который должен был стать рекордным. Позднее установили, что мяч попал в ворота от игрока Кабо-Верде, гол переквалифицировали в автогол, а передачу Месси отменили.