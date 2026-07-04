Месси лишился рекорда по числу голевых пасов из-за перезаписи мяча на автогол

Международная федерация футбола (FIFA) пересмотрела эпизод 1/16 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Кабо-Верде, завершившегося со счётом 3:2, и изменила статистику результативных действий Лионеля Месси.

Изначально на аргентинца была записана голевая передача в одном из эпизодов с навесом в штрафную площадь. После этого мяч оказался в сетке, а автором гола сначала указали защитника Кристиана Ромеро. Сам Месси получил в протоколе ассист, который должен был стать для него девятым на чемпионатах мира и позволил бы превзойти показатель Диего Марадоны по числу голевых передач на турнирах.

Позднее специалисты FIFA пересмотрели видеоповтор момента. Установлено, что мяч в ворота попал после контакта с игроком сборной Кабо-Верде Динеем Боржешем. В результате гол был переквалифицирован в автогол, а результативная передача Месси аннулирована.

Напомним, Аргентина вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Кабо-Верде со счётом в 3:2. В составе аргентинцев голами отметились Лионель Месси на 29-й минуте и Лисандро Мартинес на 92-й. У соперников отличились Дерой Дуарте (59) и Сидни Кабрал (103). Однако решающий мяч на 111-й минуте в свои ворота отправил защитник Кабо-Верде Диней. До пересмотра результатов Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, став лучшим ассистентом в истории турнира и опередив Диего Марадону.