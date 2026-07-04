Месси стал рекордсменом ЧМ по числу голевых передач, опередив Марадону

Футболист Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, став лучшим ассистентом в истории турнира и опередив Диего Марадону. Очередная голевая передача аргентинца пришлась на матч 1/16 финала против Кабо-Верде, который закончился со счётом 3:2 в пользу Аргентины.

Этот эпизод стал девятым результативным пасом Месси на турнирах, где подобная статистика фиксируется с 1966 года. Тем самым он вышел на чистое первое место в историческом списке. До этого показателя среди аргентинских футболистов ориентиром считался результат Марадоны, однако Месси превзошёл его по суммарной эффективности на нескольких чемпионатах мира.

39-летний нападающий с 2023 года выступает за «Интер Майами» в MLS. На уровне сборной он выиграл чемпионат мира-2022, брал серебро в 2014-м, становился олимпийским чемпионом в 2008 году и дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024).

А ранее шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам предсказал остановку голевой серии аргентинца Лионеля Месси перед матчем 1/16 финала чемпионата мира с Кабо-Верде. По заверению колдуна, он «связался с духами» и узнал, что форвард остановится на шести мячах.