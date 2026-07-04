Матч Англия — Мексика в 1/8 финала ЧМ могут перенести из-за шторма

ФИФА может пересмотреть расписание одного из матчей плей-офф чемпионата мира из-за штормового предупреждения. Встреча сборных Англии и Мексики, которая состоится в 1/8 финала на стадионе «Ацтека» в Мехико, начнётся на несколько часов раньше, чем предполагалось ранее, сообщает BBC.

Cтартовый свисток прозвучит в воскресенье в 19:00 по британскому летнему времени. Изначально игру планировали провести в 01:00 в понедельник, что соответствовало 18:00 воскресенья по местному времени. Официальных комментариев о причинах корректировки расписания федерация не публиковала. Вместе с тем синоптики прогнозируют на вечер воскресенья грозы и интенсивные осадки, которые способны повлиять на проведение встречи.

Действующий регламент предусматривает обязательную приостановку матча или его начала при угрозе удара молнии. Если разряд фиксируется в пределах восьми миль от стадиона, начало игры автоматически откладывается не менее чем на полчаса. С подобной ситуацией организаторы уже столкнулись по ходу нынешнего турнира. Матч группового этапа между Францией и Ираком в Филадельфии откладывался на два часа из-за неблагоприятной погоды.

Тем временем игроки сборной Англии по футболу получили разрешение на приём виагры перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Причиной такого необычного медицинского допуска стали специфические условия стадиона «Ацтека». Арена расположена на высоте, превышающей две тысячи метров над уровнем моря. Разрежённый воздух серьёзно сказывается на выносливости неподготовленных спортсменов, а сосудорасширяющее помогает организму быстрее адаптироваться к нагрузкам в условиях высокогорья.