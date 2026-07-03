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3 июля, 18:53

Эрекция для победы: Сборной Англии разрешили принимать виагру перед матчем с Мексикой

Сборной Англии разрешили принять виагру перед матчем с Мексикой

Сборная Англии по футболу. Обложка © Х / Harry Kane

Сборная Англии по футболу. Обложка © Х / Harry Kane

Игроки сборной Англии по футболу получили разрешение на приём виагры перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Об этом сообщает talkSPORT.

Причиной такого необычного медицинского допуска стали специфические условия стадиона «Ацтека». Арена расположена на высоте, превышающей две тысячи метров над уровнем моря. Разрежённый воздух серьёзно сказывается на выносливости неподготовленных спортсменов.

Допинг-комиссары официально одобрили применение препарата, поскольку он обладает сосудорасширяющим действием. Такое свойство помогает организму быстрее адаптироваться к нагрузкам в условиях высокогорья. Более того, Всемирное антидопинговое агентство не включило виагру в перечень запрещённых для спортсменов веществ.

Матч между сборными Мексики и Англии состоится 6 июля, начало встречи запланировано на 3:00 ночи по московскому времени.

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Юлия Сафиулина
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