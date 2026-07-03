Игроки сборной Англии по футболу получили разрешение на приём виагры перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Об этом сообщает talkSPORT.

Причиной такого необычного медицинского допуска стали специфические условия стадиона «Ацтека». Арена расположена на высоте, превышающей две тысячи метров над уровнем моря. Разрежённый воздух серьёзно сказывается на выносливости неподготовленных спортсменов.

Допинг-комиссары официально одобрили применение препарата, поскольку он обладает сосудорасширяющим действием. Такое свойство помогает организму быстрее адаптироваться к нагрузкам в условиях высокогорья. Более того, Всемирное антидопинговое агентство не включило виагру в перечень запрещённых для спортсменов веществ.

Матч между сборными Мексики и Англии состоится 6 июля, начало встречи запланировано на 3:00 ночи по московскому времени.

Ранее британская партия либерал-демократов инициировала кампанию по присвоению рыцарского звания капитану сборной Англии по футболу Гарри Кейну. Депутат Лейла Моран обратилась к избирателям с призывом требовать от своих парламентариев поддержки этой идеи. Особое обращение она адресовала представителю лейбористов Энди Бернему, который считается потенциальным преемником действующего премьер-министра Кира Стармера.