Гарри Кейна захотели посвятить в рыцари после спасения Англии на ЧМ

Партия либерал-демократов Великобритании выступила с инициативой посвятить в рыцари капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна. О запуске соответствующей кампании объявлено на официальном сайте политической силы.

Либерал-демократы уже внесли в парламент соответствующий документ, назвав выступление форварда сенсационным спасением всего турнира для родоначальников футбола. Инициатор кампании, депутат Лейла Моран, призвала избирателей требовать от своих представителей в парламенте поддержки этой инициативы. Отдельно она обратилась к лейбористу Энди Бернему, которого считают вероятным преемником премьер-министра Кира Стармера.

«Гарри Кейн продемонстрировал вдохновляющее лидерство и характер как на поле, так и за его пределами, отстаивая те самые ценности, которые делают нашу страну великой», заявила она.

Напомним, что поводом для такого предложения стал матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Демократической Республики Конго, прошедший в американской Атланте. В той встрече англичане уступали в счёте, но Кейн оформил дубль и вырвал волевую победу со счётом 2:1, за что был признан лучшим игроком.