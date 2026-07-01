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1 июля, 06:44

17-летний мексиканец Мора повторил достижение великого Пеле на ЧМ

Обложка © Fifa.com

Обложка © Fifa.com

17-летний полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала против Эквадора (2:0) и повторил достижение легендарного бразильца Пеле на чемпионатах мира. Мора стал вторым в истории игроком до 18 лет, вышедшим в основе в матче плей-офф мундиаля.

Мора отыграл 59 минут. Он уступил Пеле всего 20 дней: бразильцу было 17 лет и 239 дней, когда он стартовал в четвертьфинале ЧМ-1958 против Уэльса, мексиканцу — 17 лет и 259 дней.

Победа над Эквадором вывела Мексику в 1/8 финала — это первая победа в плей-офф ЧМ для страны с 1986 года. Следующим соперником будет победитель пары Англия — ДР Конго.

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Владимир Озеров
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