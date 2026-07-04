Египетский футболист Хани стал рекордсменом по автоголам на чемпионатах мира

Футболист сборной Египта Мохамед Хани стал первым в истории игроком, который забил два автогола в финальных стадиях чемпионатов мира. Это произошло в матче 1/16 финала против команды Австралии в Вашингтоне.

Хани поразил свои ворота во втором тайме встречи с австралийцами. Ранее на этом же турнире он отметился автоголом в игре группового этапа против Бельгии (1:1). До этого ни один футболист не забивал в свои ворота более одного раза за карьеру на мировых первенствах. Хани 30 лет, на протяжении всей карьеры он выступает за египетский «Аль-Ахли». В составе национальной сборной защитник проводит 46-й матч.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Испании Унаи Симон установил рекорд чемпионатов мира по продолжительности «сухой» серии. Голкипер не пропускает на мировых первенствах на протяжении 519 минут, превзойдя достижение итальянца Вальтера Дзенги (517 минут). Начало серии пришлось на ЧМ-2022, а на нынешнем турнире испанцы не позволяли соперникам забить в четырёх матчах подряд. Следующую игру команда Испании проведёт 6 июля против Португалии в 1/8 финала.