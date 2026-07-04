Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв Кабо-Верде

Сборная Аргентины по футболу в напряжённом поединке 1/16 финала чемпионата мира переиграла команду Кабо-Верде. Встреча, прошедшая в Майами, завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира, причём победитель определился лишь в дополнительное время.

В составе аргентинцев голами отметились Лионель Месси на 29-й минуте и Лисандро Мартинес на 92-й. У соперников отличились Дерой Дуарте (59) и Сидни Кабрал (103). Однако решающий мяч на 111-й минуте в свои ворота отправил защитник Кабо-Верде Диней.

Для Лионеля Месси этот матч ознаменовался сразу несколькими историческими достижениями. Он забил свой 20-й гол на чемпионатах мира, упрочив лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Капитан аргентинцев также провёл 30-й матч на мундиалях, что является рекордным показателем, опережая португальца Криштиану Роналду (26). Кроме того, Месси отличился в восьмой игре подряд, продлив свою рекордную голевую серию, и стал первым футболистом, забивавшим на мировых первенствах на каждой стадии.

В 1/8 финала сборная Аргентины встретится с командой Египта, которая ранее в серии пенальти одолела австралийцев. Матч состоится 7 июля в Атланте. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины.

Футболист Лионель Месси установил новый рекорд чемпионатов мира, став лучшим ассистентом в истории турнира и опередив Диего Марадону. Очередная голевая передача аргентинца пришлась на матч 1/16 финала против Кабо-Верде, который закончился со счётом 3:2 в пользу Аргентины.