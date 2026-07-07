Аргентина выбила Египет со счётом 3:2 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Аргентины совершила настоящий камбэк в матче 1/8 финала чемпионата мира и обыграла команду Египта со счётом 3:2. Встреча прошла в Атланте, и латиноамериканская команда продемонстрировали характер, отыгравшись ближе к концу игры.

Египтяне открыли счёт уже на 15-й минуте усилиями Яссера Ибрахима. Во втором тайме Мостафа Зико удвоил преимущество африканской команды на 67-й минуте. Казалось, что сенсация неизбежна.

Однако Аргентина не сломалась. Кристиан Ромеро сократил разрыв на 79-й минуте, а Лионель Месси сравнял счёт на 83-й. Точку в этой драматичной встрече поставил Энцо Фернандес, забивший на третьей компенсированной минуте второго тайма.

При этом Месси мог стать главным антигероем встречи. Капитан аргентинцев не реализовал второй пенальти на турнире — вратарь египтян Мустафа Шобеир отразил его удар. Этот промах стал историческим. Месси первым среди игроков не забил два одиннадцатиметровых на одном чемпионате мира.

Чемпионат мира — 2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея остаётся сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мундиаля в серии пенальти одолела Францию. Теперь подопечные Лионеля Скалони продолжают борьбу за защиту титула.